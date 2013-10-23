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29 августа, четверг
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Новости
28/08
Мосгорсуд признал законным отказ мэрии в проведении акции 31 августа
28/08
В Италии открылся 76-й Международный венецианский кинофестиваль
28/08
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
28/08
Глава Пентагона прилетит в Европу для обсуждения сдерживания «агрессии России»
00:01
Главные анонсы 29 августа
03:00
Роскомнадзор предложил обязать поисковики удалять ссылки на пиратский контент в течение шести часов
02:46
Шторм «Дориан» в Атлантическом океане усилился до урагана
02:28
МИД Индии высоко оценил позицию России по Кашмиру
01:54
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35
01:20
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов UEFA
00:46
Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября
00:21
СМИ: Лукашенко не поедет на праздничное мероприятие в Польшу из-за отсутствия там Путина
28/08
Суд отправил на принудительное лечение напавшего на полицейского на прошлогодней акции в Москве
28/08
Президент Италии поручит сформировать правительство бывшему премьер-министру Конте
28/08
В Театре.doc сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о гомосексуалистах
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(обновлено: 28.08.2019)
Деятельность "Татнефти"
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Прибыль компании увеличилась почти втрое
«Татнефть» выжмет залежи до капли
Компания обещает рост добычи на треть к 2030 году
«Татнефть» подтягивает НПФ к банку
Продать непрофильные активы будет непросто
«Татнефть» продолжает судиться с Игорем Коломойским
Компания выиграла в апелляции по делу «Укртатнафты» в Англии
ЛУКОЙЛ и «Татнефть» собрались за границу
Компании думают о сотрудничестве по иностранным проектам
«Татнефть» льется на фронт
Татарстан просит внести компанию в список единственных поставщиков топлива для Минобороны
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Прекращено дело о взыскании $144 млн с Украины в пользу «Татнефти»
"Татнефть" поищет активы Украины в США
Компания пытается взыскать с Киева $144 млн за утрату доли в Кременчугском НПЗ
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«Татнефть» с премией продала пакет «Нижнекамскнефтехима»
«Татнефть» оценила соглашение с ОПЕК
Компания может сократить добычу на 3,35%
"Татнефть" не смогла победить "Приват"
Лондонский суд поддержал Игоря Коломойского в споре по Кременчугскому НПЗ
1
Госкомпании вписываются в приватизацию
"Татнефть", РФПИ и "Роснефть" претендуют на "Башнефть"
«Татнефть» вырастет вдвое
Компания планирует увеличение капитализации
Игорю Коломойскому напомнили о долге по-английски
"Татнефть" подала к нему иск в суд в Британии
«Нефть будет востребована всегда»
Гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов в интервью «Ъ FM»
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Нефтепродукты утекли в Белоруссию
Правительство просит «Татнефть» и «Газпром» остановить поставки
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Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия