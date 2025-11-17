«Татнефть» может выплатить дивиденды за третий квартал в 8,13 руб. на акцию

Совет директоров «Татнефти» (MOEX: TATN) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 8,13 руб. на акцию. Решение принято на заочном заседании 12 ноября, сообщается на портале раскрытия информации.

Внеочередное собрание акционеров, на котором рассмотрят вопрос о дивидендах, состоится 24 декабря. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены на 11 января 2026 года.

Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за десять месяцев составила 104,6 млрд руб. Показатель упал на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды в размере 14,35 руб. на акцию.

