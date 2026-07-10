«Татнефть» обсудит образование цен на топливо с АЗС по франшизе

«Татнефть» (MOEX: TATN) удерживает цены на автозаправочных станциях на стабильном уровне, несмотря на повышенный спрос на топливо, заявили в компании. При этом «Татнефть» не определяет ценовую политику на франчайзинговых АЗС, подчеркнули в пресс-службе.

«Такие АЗС принадлежат самостоятельным хозяйствующим субъектам и сами устанавливают розничные цены с учетом рыночной конъюнктуры и логистических затрат»,— указано в пресс-релизе «Татнефти» (есть у «Ъ»). Компания проработает с франчайзинговыми АЗС вопросы «социально ответственного ценообразования» на топливо, добавили в «Татнефти».

По словам вице-премьера Александра Новака, крупные нефтяные компании удерживают цены на АЗС в пределах инфляции. Он поручил ФАС следить за возможными спекуляциями с перепродажей топлива по завышенным ценам.