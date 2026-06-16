«Татнефть» ограничила продажу топлива на всех АЗС в России

«Татнефть» (MOEX: TATN) объявила о введении ограничений на продажу бензина и дизтоплива на всех своих заправочных станциях в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

«На данный момент на всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения»,— сообщила горячая линия компании (цитата по «Интерфаксу»). Оператор уточняет, что оплата на автозаправках временно принимается только наличными. Причины принятия такого решения и сроки действия лимита не уточняются.

Об аналогичных ограничениях компания уведомляла клиентов на Урале сегодня утром. На заправках в регионе отпускают в одни руки не более 30 л бензина и 60 л дизеля. Днем ранее лимит топлива компания установила на АЗС в Ульяновске. Тогда причины введения ограничений компания также не объясняла.