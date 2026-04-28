Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год

Совет директоров «Татнефти» (MOEX: TATN) рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2025 год в размере 11,61 руб. на акцию, свидетельствуют данные на сайте раскрытия информации.

Таким образом общий размер дивидендов, включая выплату за девять месяцев 2025 года в 22,48 руб. на бумагу, составит 34,09 руб./акция, уточнили в компании. Последний день для покупки акций под дивиденды — 14 июля. Доходность по ним составит чуть более 2%.

Акции «Татнефти» отреагировали снижением на рекомендацию по дивидендам. На несколько минут котировки потеряли около 1,2%, составив 572 руб. на акцию. К 14:07 мск акции отыграли падение и торгуются на уровне 603,6 руб./бумага (-0,23%).

«Татнефть» — одна из крупнейших нефтяных компаний в России с более чем 75-летним опытом в отрасли. Среди основных направлений деятельности компании указаны нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия, сеть АЗС, композитный кластер, электроэнергетика, разработка и производство оборудования для нефтегазовой отрасли и блок сервисных структур. Один из основных проектов «Татнефти» — эксплуатация и расширение комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в Нижнекамске.