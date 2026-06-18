В «Татнефти» заявили о штатных поставках нефтепродуктов в Москву

Проблем с наличием бензина и дизельного топлива на АЗС «Татнефти» (MOEX: TATN) в Москве и области нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

Введенный днем ранее лимит в 30 л бензина в одни руки при этом сохраняется на всех заправочных станциях «Татнефти» в России.

16 июня украинские БПЛА атаковали Московский нефтеперерабатывающий завод. Удар не отразился на работе предприятия. 18 июня беспилотники вновь атаковали НПЗ, пожар уже локализован. Столичный Комплекс городского хозяйства сообщал, что все АЗС в Москве работают в штатном режиме.