На АЗС «Татнефти» по всей России ограничили продажу бензина 30 литрами

На автозаправочных станциях (АЗС) «Татнефти» (MOEX: TATN) по всей России начали действовать ограничения на продажу топлива — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Об этом сообщили «Ъ-Южный Урал» на горячей линии автозаправочной сети. Причины введения лимита не уточняются.

Для грузовых автомобилей ограничение на дизель составляет 300 л, уточнили в «Татнефти» Радио РБК. Ранее в сети АЗС сообщили, что оплата временно принимается только наличными.

Акции «Татнефти» на Мосбирже падают на 4,89%, до 546,7 руб. за бумагу, следует из данных Investing.com.