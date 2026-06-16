На АЗС «Татнефти» по всей России ограничили продажу бензина 30 литрами
На автозаправочных станциях (АЗС) «Татнефти» (MOEX: TATN) по всей России начали действовать ограничения на продажу топлива — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Об этом сообщили «Ъ-Южный Урал» на горячей линии автозаправочной сети. Причины введения лимита не уточняются.
Для грузовых автомобилей ограничение на дизель составляет 300 л, уточнили в «Татнефти» Радио РБК. Ранее в сети АЗС сообщили, что оплата временно принимается только наличными.
Акции «Татнефти» на Мосбирже падают на 4,89%, до 546,7 руб. за бумагу, следует из данных Investing.com.
Введение ограничений на продажу топлива на АЗС «Татнефти» по всей России, включая лимиты в 30 литров бензина и 60 литров дизеля в одни руки, является частью более широкой тенденции. Ранее подобные меры уже вводились в регионах, включая Ульяновск и Урал, а также в Крыму и Севастополе, где свободная продажа топлива была приостановлена, частично из-за проблем с логистикой и атак БПЛА. Например, в конце мая в Крыму были введены лимиты до 20 литров бензина на человека с запретом заправки в канистры, а в Севастополе продажа топлива по талонам и QR-кодам, чтобы избежать ажиотажа.
Проблемы с топливом также наблюдались на независимых АЗС в Новосибирске из-за недостаточных поставок со стороны «Газпромнефти» и ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах. На Петербургской бирже ранее вводились лимиты на рост котировок и ограничение заявок на покупку бензина для стабилизации цен. В то время как некоторые эксперты считают такие ограничения временными и направленными на борьбу со спекулятивным спросом, власти подчеркивают, что внутренний рынок остается стабильным, а цены на заправках вертикально интегрированных компаний растут не выше инфляции, хотя в некоторых регионах отмечались локальные дефициты и рост розничных цен.