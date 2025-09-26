«Татнефть» выплатит дивиденды за первое полугодие

Акционеры «Татнефти» (MOEX: TATN) утвердили дивиденды по итогам первого полугодия в размере 14,35 руб. на акцию.

Датой определения лиц с правом на получение дивидендов установлено 14 октября, указано в сообщении компании. Согласно дивидендной политике «Татнефти», на дивиденды направляется не менее 50% чистой прибыли.

Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО в первом полугодии составила 54,21 млрд руб. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель снизился на 64,2%.