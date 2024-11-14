«Татнефть» может выплатить дивиденды за третий квартал в размере 17,39 руб.

Совет директоров «Татнефти» (MOEX: TATN) рекомендовал дивиденды за девять месяцев в размере 55,59 руб. на каждый тип акций с учетом ранее выплаченных за первое полугодие. По итогам первого полугодия компания выплатила 38,2 руб. на все виды бумаг. По результатам третьего квартала акционеры могут получить по 17,39 руб. на акцию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации, внеочередное собрание акционеров, на котором будет решен вопрос о дивидендах, назначено на 19 декабря в формате заочного голосования. В случае отсутствия кворума повторное собрание пройдет 26 декабря. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 24 ноября.

В соответствии с дивидендной политикой «Татнефти», акционерам полагается не менее половины чистой прибыли компании, рассчитанной по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какая сумма больше. Чистая прибыль по РСБУ в первом полугодии текущего года снизилась на 7,5%, до 118 млрд руб., чистая прибыль по МСФО составила составила 151,4 млрд руб. (+2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

О дивидендных выплатах на российском рынке — в материале «Ъ» «Уходящая щедрость».