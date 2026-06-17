Акции «Татнефти» подорожали на 5% на новостях о свободной продаже АИ-92 и дизеля

Акции «Татнефти» (MOEX: TATN) на торгах Мосбиржи в 12:06 достигли 538,1 руб. за штуку, дорожая на 5,1% к закрытию предыдущего дня. Накануне бумаги компании, напротив, снижались, реагируя на ограничения продажи топлива на всех АЗС «Татнефти» в России.

Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании писал о возобновлении свободной продажи бензина АИ-92 и дизельного топлива на заправках «Татнефти». Лимит реализации АИ-95 в 30 л в одни руки пока сохраняется, уточнил собеседник агентства. Причины действия ограничений неизвестны.