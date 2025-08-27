Чистая прибыль «Татнефти» в первом полугодии упала более чем в 2,5 раза

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» (MOEX: TATN) по МСФО за первое полугодие составила 58 млрд руб. Это на 64,2% меньше, чем годом ранее, следует из отчета, который опубликовала организация.

Выручка «Татнефти» в январе-июле 2025 года составила 878,15 млрд руб., с 931,12 млрд руб. годом ранее. Операционная прибыль уменьшилась до 111,18 млрд руб. с 196,98 млрд руб.

Выручка от продаж нефти составила 482,6 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 20%. От сбыта нефтепродуктов компания получила 560,93 млрд руб., — это на 4,1% больше, чем годом ранее.

Выручка шинного бизнеса составила 24,9 млрд руб., что на 10,4% выше показателя прошлого года.