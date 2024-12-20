Собрание акционеров «Татнефти» признано несостоявшимся

Внеочередное собрание акционеров «Татнефти» (MOEX: TATN), которое должно было пройти 19 декабря в формате заочного голосования, признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное собрание назначено на 26 декабря.

О признании собрания несостоявшимся говорится в сообщении «Татнефти». На нем акционеры должны были утвердить решение о выплате дивидендов за девять месяцев 2024 года.

В ноябре совет директоров нефтекомпании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 55,59 руб. на каждый тип акций. Согласно дивидендной политике «Татнефти», акционерам полагается не менее половины чистой прибыли компании, рассчитанной по МСФО или РСБУ, в зависимости от того, какая сумма больше. Чистая прибыль по РСБУ в первом полугодии составила 118 млрд руб. (–7,5%), по МСФО — 151,4 млрд руб. (+2,5%).

О деятельности компании — в публикации «Ъ» «Нефть подоспела в трубную минуту».