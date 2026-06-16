Лимиты списали на проблемы с оплатой

«Татнефть» ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках. Об этом “Ъ FM” заявили в компании. Продавать с лимитом стали как бензин, так и дизель, в том числе водителям грузовых автомобилей. Кроме того, на АЗС перестали принимать безналичную оплату.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ограничения связаны с техническими проблемами в банковских терминалах. По крайней мере, такую причину “Ъ FM” озвучили операторы «Татнефти»:

«В настоящий момент лимит по отпуску топлива действует по всем регионам. На бензин — до 30 л топлива, на дизель — 60 л. Лимит по дизельному топливу для грузовых транспортных средств — 300 л. Это временная мера, но точных сроков ее действия, к сожалению, пока не сообщали. По отпуску топлива в канистры нужно уточнять при посещении АЗС. Возможно, где-то могут и не налить. Лимиты по большей части были введены в связи с тем, что ведутся технические работы из-за проблемы с банковскими терминалами. Оплата может приниматься только наличными. Почему тогда лимит на выдачу топлива дается, не могу подсказать.

Официальная информация поступала только о проблемах в работе терминалов».

Лимиты на продажу топлива ввели в нескольких российских регионах. Первыми 22 мая об этом объявили власти Севастополя. В городе, как и в целом на всей территории Крыма, перебои возникли из-за ударов беспилотников по трассе «Новороссия». По данным Reuters, с 12 июня работу приостановил НПЗ «Танеко». Завод принадлежит «Татнефти», он перерабатывал больше 40 тыс. тонн нефти в сутки, говорят источники агентства из отрасли. Лимиты на топливо в компании могли ввести, чтобы распределить оставшиеся запасы между заправками, говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Все упирается в обеспечение безопасности НПЗ. Кто-то чинится, выходит опять в эксплуатацию, кто-то, наоборот, уходит в ремонты. Попытки удара по объектам "Татнефти", конечно, служат сигналом общего дефицита на российском топливном рынке. В основном нехватка есть по бензину. По дизелю, если какие-то ограничения вводятся, это скорее вопрос логистики — может быть, куда-то вовремя не могут доставить необходимые объемы. А вот по бензину ситуация сложная.

Компании стараются более-менее равномерно распределить оставшиеся объемы между регионами и своими АЗС. Есть разбивка на вертикально интегрированные компании и независимые заправки: в последних ситуация хуже. Но тотального какого-то дефицита в стране мы пока не видим. Новости о нем могут провоцировать ажиотажный спрос.

Получается, что бензин закончился не от того, что его меньше стали привозить, а от того, что заправляться стали больше.

На бирже мы видим, что, например, дизель обновил исторический рекорд цены. За розничной стоимостью внимательно наблюдает антимонопольная служба и часто дает предписания о снижении цен. Рост может быть, небольшое ускорение тоже может быть. Уже накопленный подъем стоимости бензина и дизеля превысил накопленный уровень инфляции с начала 2026 года. Сейчас этот неформальный ориентир уже преодолен. Видимо, продолжится рост, но вопрос в темпе».

При этом сами ограничения могут вызвать еще больший дефицит бензина в будущем. На него пожаловались фермеры Центрально-Черноземного экономического района. Это пять областей на западе страны и одна из ключевых аграрных зон. Из-за роста цен фермеры могут не успеть закупиться топливом к сезону урожая, сообщили представители отрасли. Впрочем, трудности с поставками дизеля уже заметны, говорит президент агропромышленного холдинга «Кабош» Дмитрий Матвеев:

«Никто не в состоянии весной, к примеру, или зимой закупить себе топливо на сезон. Где мы его будем хранить? У нас нет своих нефтебаз. Мы летом покупаем порядка 2 тыс. тонн топлива с запасом на две-три недели. Мы сейчас уже столкнулись с нехваткой горючего и вынуждены были обратиться в администрацию региона, чтобы она вмешалась в этот процесс. Если мы будем без топлива — а сегодня вопрос именно так стоит, — мы никак не будем в состоянии проводить полевые работы. При этом себестоимость нефтепродуктов значительно выросла, и это повлияет потом на будущий урожай».

С утра акции «Татнефти» на Мосбирже упали более чем на 4% — сейчас бумаги компании торгуются в районе 550 руб.

Егор Парфенов