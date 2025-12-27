Акционеры «Татнефти» утвердили дивиденды за девять месяцев 2025 года

Акционеры «Татнефти» одобрили решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 22,48 руб. на акцию. Соответственно, размер дивидендов по итогам третьего квартала составляет 8,13 руб. на акцию.

Как указано в сообщении компании, лица с правом на получение дивидендов будут определены по состоянию на 11 января 2026 года. Размер дивидендов и для обыкновенных, и для привилегированных акций одинаков.

Согласно дивидендной политике «Татнефти», компания направляет на выплату не менее 50% чистой прибыли. По итогам девяти месяцев 2025 года она составила 104,6 млрд руб. по РСБУ. Год к году показатель сократился почти на 40%.