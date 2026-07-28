Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ выросла в 2,3 раза за полугодие

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» (MOEX: TATN) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам первого полугодия 2026 года увеличилась в 2,3 раза в годовом выражении и достигла 152,98 млрд руб. Об этом сообщается в отчетности компании.

Выручка эмитента за отчетный период выросла на 21% — до 814 млрд руб. Прибыль от продаж увеличилась в 2,7 раза, до 230,6 млрд руб. Валовая прибыль компании почти удвоилась, составив 281 млрд руб. Прибыль до налогообложения возросла в 2,4 раза — до 198,65 млрд руб.

«Татнефть» входит в число десяти крупнейших российских нефтяных компаний по объемам добычи. Крупнейший акционер — Татарстан, регион владеет 34% обыкновенных акций. Еще около 3% приходится на казначейские акции, 13% размещено в виде американских депозитарных расписок (ADR). Доля остальных акционеров составляет 50%.