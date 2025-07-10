«Татнефть» упаковала «Петрус»

Крупный производитель пластиковой упаковки «Петрус» перешел под контроль «Татнефти» (MOEX: TATN) — формально во временное управление, но в отрасли говорят о стратегическом интересе. По мнению экспертов, получение «Петруса» позволит нефтекомпании занять сильные позиции на рынке пластиковой упаковки. В частности, снизить зависимость от внешних переработчиков, а также создать внутреннего потребителя продукции планируемого проекта по организации производства более 1 млн тонн терефталевой кислоты на НПЗ ТАНЕКО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Дочерняя компания «Татнефти» — «Сафпэт актив» — получила во временное управление производителя пластиковой упаковки АО «Петрус». Соответствующий указ подписан президентом Владимиром Путиным, следует из обновленного перечня компаний, в отношении которых применяются меры по временной передаче активов под контроль российских структур. «Петрус» (до 2022 года — «Ретал»), зарегистрированный в Мытищах в 2004 году, входит в число крупнейших производителей ПЭТ-преформ, крышек и гибких полимерных пленок в России. По итогам 2024 года, согласно отчетности компании, ее выручка составила 25,5 млрд руб., чистая прибыль — 2,3 млрд руб. В «Петрусе» оперативный комментарий “Ъ” не предоставили, “Ъ” направил запрос в «Татнефть».

В начале июня СМИ сообщали об аресте активов «Петруса» в рамках расследования уголовного дела в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов). Спор между «Татнефтью» и украинской стороной длится с 2007 года. Следствие считает, что один из крупнейших производителей пластиковой упаковки в России принадлежит украинскому олигарху, которого обвиняют в хищении 800 тыс. тонн татарстанской нефти на сумму $400 млн в рамках совместного предприятия «Укртатнафта». 20 июня 2025 года Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение апелляционной жалобы «Петруса» на арест активов предприятия. Следующее заседание назначено на 15 июля.

Карен Дашьян из Advance Capital отмечает, что «Петрус» входит в десятку крупнейших производителей упаковки в РФ и является одним из лидеров отечественного рынка пластиковой упаковки наряду с «Данафлексом», поэтому приобретение активов позволяет «Татнефти» сразу занять сильные позиции в этом сегменте. По его словам, российские крупные нефтекомпании пока слабо представлены в производстве упаковки — помимо «Татнефти», из недавних проектов можно выделить запуск завода по переработке пластиковой упаковки «Газпром нефти» в Гатчине. В целом, продолжает эксперт, нефтяные компании в РФ традиционно сосредоточены на выпуске сырья, а не готовой продукции. При этом, отмечает он, рынок пластиковой упаковки в стране остается фрагментированным — доли «Данафлекса» и «Петруса» не превышают 5%. Поэтому рост присутствия нефтяных компаний в этом секторе, по его мнению, не снизит конкуренцию, а, наоборот, расширит список ведущих игроков. Среди преимуществ для крупных нефтекомпаний Карен Дашьян называет доступ к сырьевой базе и собственным запасам материалов, что позволяет им, интегрируя производство готовой продукции в бизнес-модель, получить существенные преимущества перед независимыми производителями, зависящими от внешних поставок.

Глава Союза переработчиков пластмасс Петр Базунов говорит, что «Петрус» остается действующим участником ассоциации и является крупным игроком в отрасли. Глава RUPEC Дмитрий Семягин отмечает, что активы «Петруса» могут быть интересны «Татнефти» не только для усиления позиций на рынке ПЭТ-тары, но и с точки зрения реализации продукции будущего комплекса терефталевой кислоты. По его словам, изначально мощности проекта оценивались в 600 тыс. тонн в год, однако около года назад «Татнефть» пересмотрела планы и увеличила проектную мощность до 1 млн тонн. Уже тогда, продолжает господин Семягин, возник вопрос — сможет ли предприятие «Экопэт», принадлежащее «Татнефти», полностью перерабатывать такой объем сырья. Сейчас, указывает он, активы «Петруса» могут обеспечить нефтекомпанию дополнительным внутренним потребителем, что позволит замкнуть цепочку и снизить зависимость от внешнего спроса.

Ольга Семеновых