В «Татнефти» объявили о возобновлении свободной продажи АИ-92 и дизтоплива

На заправках «Татнефти» (MOEX: TATN) отменили часть введенных ранее ограничений на продажу топлива. Бензин АИ-92 и дизельное топливо продаются свободно. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в компании.

«По АИ-95 лимиты — 30 литров — пока сохраняются»", — добавил собеседник агентства.

По словам источника, устранены проблемы с безналичным расчетом. Представитель компании заявил, что сложности возникли ранее «из-за независящих от нас обстоятельств». «Интернет сейчас есть, все работает», — добавил он.

Вчера «Татнефть» объявила о введении ограничений на продажу топлива на всех АЗС в стране. В компании «Ъ» сообщили, что были введены лимиты: 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки. Автомобилисты также жаловались на невозможность оплатить топливо по безналичному расчету.