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«Татнефть» выразила соболезнования семьям погибших при атаке БПЛА в Нижнекамске

Компания «Татнефть» выразила соболезнования семьям погибших при массированной атаке беспилотников на Нижнекамск. Обращение опубликовала пресс-служба корпорации.

«Приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления», — указывается в заявлении.

Что известно об атаке БПЛА на Нижнекамск

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Массированная атака БПЛА на Нижнекамск произошла сегодня утром. Местные власти сообщили, что дроны ВСУ атаковали производственные и гражданские объекты. По предварительным данным, погибли 13 человек и 75 пострадали. В республике объявлен траур. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

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