Чистая прибыль «Татнефти» за девять месяцев снизилась на 39%

Чистая прибыль ПАО «Татнефть» (MOEX: TATN) за январь-сентябрь 2025 года по РСБУ снизилась на 39,33% год к году, до 104,6 млрд руб. Объем выручки сократился на 9,7%, до 1,04 трлн руб.

Согласно отчетности компании (.pdf), прибыль от продаж составила 149,9 млрд руб. против 230,4 млрд руб. годом ранее. Расход «Татнефти» по курсовым разницам составил 20,69 млрд руб.

В сентябре дивидендный период по объему выплат почти вдвое уменьшился по сравнению с показателями аналогичного периода 2024 года. Основной причиной сокращения показателей стало уменьшение выплат нефтегазовыми компаниями. Наиболее сильно сократили выплаты «Газпром нефть» — с 246,4 млрд руб. до 82 млрд руб. (17,3 руб. на акцию) и «Татнефть» — в 2,7 раза, до 33,4 млрд руб. (14,35 руб. на акцию).

