Акции «Татнефти» упали на новостях об ограничении продажи топлива на АЗС

Обыкновенные акции «Татнефти» (MOEX: TATN) торговались на уровне 555,9 руб. за штуку, подешевев на 3,29% к закрытию предыдущего дня. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже к 13:20. Привилегированные бумаги компании к тому же моменту потеряли почти 4%, составив 519,1 руб. за штуку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Котировки «Татнефти» начали снижаться 15 июня на сообщениях о мирном соглашении США и Ирана. Аналогично на новости с Ближнего Востока реагировали акции «Роснефти», ЛУКОЙЛа и других российских нефтяных компаний, однако бумаги «Татнефти» дешевели сильнее всего.

Сегодня акции «Татнефти» ускорили падение после того, как компания ограничила продажу бензина и дизельного топлива на всех своих АЗС в России. Причины принятия такого решения и сроки действия лимита не уточняются.