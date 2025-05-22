Акционеры «Татнефти» одобрили дивиденды за 2024 год

Акционеры «Татнефти» (MOEX: TATN) одобрили выплату финальных дивидендов за 2024 год из расчета 43,11 руб. на одну привилегированную и одну обыкновенную акцию. Суммарные дивиденды за прошлый год с учетом выплат за шесть и девять месяцев составят 98,7 руб. на акцию, передает ТАСС. Датой, на которую определят лиц, имеющих право на получение дивидендов, установлено 2 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Согласно дивидендной политике, «Татнефть» направляет на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) или международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) (зависит от того, какой показатель больше). По РСБУ чистая прибыль компании в 2024 году составила 251,4 млрд руб., по МСФО — 306 млрд руб.

По данным отчета по МСФО, за прошлый год выручка «Татнефти» выросла на 27,8% и составила 2,03 трлн руб. Показатель EBITDA за 2024 год увеличился на 22,1% и достиг 478,4 млрд руб. Капитальные затраты компании составили 170,97 млрд руб., что на 23,5% меньше показателя предыдущего года.

О выплатах дивидендов акционерам российских компаний — в материале «Ъ» «Выплаты в пользу облигаций».