Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 31,44 руб. на акцию по итогам третьего квартала 2026 года, указано на сайте раскрытия информации. Всего компания направит на эти цели 50% чистой прибыли по РСБУ за отчетный период. За третий квартал «Татнефть» получила 146,3 млрд руб. чистой прибыли (+3,8 раза год к году).