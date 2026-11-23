Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за третий квартал
«Татнефть» может выплатить дивиденды в размере 31,44 рубля на акцию
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 31,44 руб. на акцию по итогам третьего квартала 2026 года, указано на сайте раскрытия информации. Всего компания направит на эти цели 50% чистой прибыли по РСБУ за отчетный период. За третий квартал «Татнефть» получила 146,3 млрд руб. чистой прибыли (+3,8 раза год к году).
Внеочередное собрание акционеров по вопросу дивидендов назначено на 25 декабря. Купить акции «Татнефти» под выплату можно до 10 января. Бумаги компании по состоянию на 15:53 мск снизились на 0,68% — до 556,5 руб. за штуку.
В прошлый раз «Татнефть» выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия в размере 32,88 руб. на акцию. Всего на эти цели компания направила 76,5 млрд руб.