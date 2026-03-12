Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ за 2025 год упала на 42%

По итогам 2025 года чистая прибыль «Татнефти» (MOEX: TATN) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 145,84 млрд руб. Это на 42% меньше, чем годом ранее, следует из отчетности компании. Выручка «Татнефти» сократилась на 11,5%, до 1,38 трлн руб.

Себестоимость продаж компании снизилась на 6,61% год к году, до 1,046 трлн руб. Валовая прибыль упала на 25,16%, до 333,58 млрд руб. Прибыль от продаж сократилась на 30,25%, до 222,58 млрд руб. Прибыль до налогообложения упала почти на 43%, до 188,89 млрд руб., передает ТАСС.

В декабре 2025 года акционеры «Татнефти» одобрили решение о выплате дивидендов по итогам девяти месяцев 2025 года в размере 22,48 руб. на акцию. По итогам девяти месяцев прошлого года чистая прибыль компании составила 104,6 млрд руб. по РСБУ. Год к году показатель сократился почти на 40%.