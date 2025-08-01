Чистая прибыль «Татнефти» по РСБУ упала более чем в 1,5 раза в первом полугодии

Чистая прибыль нефтяной компании «Татнефть» (MOEX: TATN) за первые шесть месяцев 2025 года составила 66,7 млрд руб., следует из отчета. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выручка компании за этот период также снизилась на 9,7% — до 674 млрд руб. Валовая прибыль упала в 1,5 раза, до 142,2 млрд руб. Себестоимость, напротив, выросла до 531,8 млрд руб. (+1,7%).

«Татнефть» занимается переработкой тяжелой высокосернистой нефти, глубина переработки составляет 99 %. В 2024 году объемы добычи нефти составили 27,28 млн т. Крупнейший акционер компании — республика Татарстан с долей в 34%.