Чистая прибыль «Татнефти» по МСФО выросла втрое в первом полугодии

Чистая прибыль «Татнефти» (MOEX: TATN) по МСФО составила 165,23 млрд руб. по итогам первого полугодия. Это почти в три раза больше аналогичного периода годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка «Татнефти» за первое полугодие выросла на 15,8% — до 881,65 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась вдвое — до 222 млрд руб. Капитальные затраты компании, напротив, снизились на 8,9% — до 59,75 млрд руб.

«Татнефть» — одна из крупнейших в России нефтяных компаний, головной офис которой расположен в Альметьевске. В основном компания работает в Татарстане, где занимается добычей нефти и управляет комплексом НПЗ «Танеко». 34% компании принадлежит властям Татарстана, около 3% — приходится на казначейские акции, еще 13% — размещено в ADR. Иные акционеры распоряжаются 50% «Татнефти».