«Петрус» передан во временное управление российской «Татнефти»

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче производителя пластиковой упаковки АО «Петрус» во временное владение «СафПэт Актив» — дочерней структуре ПАО «Татнефть» (MOEX: TATN). Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Компания «Петрус» принадлежит кипрской Pet.Rus Plastic Holdings Ltd. Теперь «СафПэт Актив» временно управляет 100% акций «Петруса».

20 июля Верховный суд Татарстана отложил рассмотрение апелляционной жалобы «Петруса» на арест активов предприятия, наложенный в рамках уголовного дела. Потерпевшей стороной выступает «Татнефть».