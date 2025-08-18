СД «Татнефти» рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие

Совет директоров (СД) «Татнефти» (MOEX: TATN) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за первое полугодие 2025 года в размере 14,35 руб. на каждый тип акций. Об этом сообщила компания по итогам заочного заседания, которое прошло 15 августа.

Предложение СД не совпало с ожиданиями аналитиков, которых опросил «Интерфакс». Они предполагали, что «Татнефть» выплатит 21,5 рубля на акцию.

Внеочередное заочное голосование акционеров состоится 24 сентября. Если кворум не наберется, повторное собрание планируется провести 30 сентября с той же повесткой. Закрытие реестра на получение дивидендов произойдет 14 октября, последний день для покупки бумаг компании — 13 октября.