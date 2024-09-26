«Татнефть» выплатит дивиденды за первое полугодие по 38,2 руб. на акцию

Акционеры «Татнефти» (MOEX: TATN) на внеочередном собрании одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2024 года из расчета 38,2 руб. на акцию. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закроется 8 октября, сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Изначально внеочередное собрание акционеров было назначено на 19 сентября, но было признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. В связи с этим собрание перенесли на 26 сентября. Совет директоров «Татнефти» рекомендовал акционерам утвердить выплату дивидендов в августе.

Согласно дивидендной политике «Татнефти», акционерам выплачивается не менее 50% от чистой прибыли по МСФО или РСБУ в зависимости от того, какая больше. Чистая прибыль компании по РСБУ в первом полугодии 2024 года снизилась на 7,5%, до 118 млрд руб., а чистая прибыль по МСФО составила 151,4 млрд руб. (+2,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

О дивидендных выплатах на российском рынке — в материале «Ъ» «Дивидендная история».

Лусине Баласян