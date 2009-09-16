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06 августа, вторник
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00:01
Главные анонсы 6 августа
05/08
«ОВД-Инфо»: задержанным 3 августа за сутки выписали штрафов на 115 тыс. рублей
05/08
ВШЭ пообещала помощь задержанным за одиночные пикеты студентам
02:59
США присвоили Китаю статус валютного манипулятора
04:25
Трамп блокировал активы правительства Венесуэлы в США
03:59
Генсек НАТО назвал причину присоединения Крыма к РФ
03:40
КНДР произвела очередной пуск неопознанных снарядов
03:23
Под Ачинском стихают звуки взрывов на складах боеприпасов
02:41
Суд Алжира арестовал двух бывших министров
02:24
Германия ответила на обвинение МИД России во вмешательстве
01:59
Украина должна заплатить $6,56 млрд по госдолгу до конца года
01:40
ФАС признала запрет «Почты России» оплачивать уведомления марками нарушением
01:20
Боевики выпустили по базе Хмеймим три снаряда
00:59
Акции производителей видеоигр упали после слов Трампа
00:40
Facebook удалил страницу обсуждения штурма «Зоны 51»
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Тема
(обновлено: 05.08.2019)
Взрывы боеприпасов
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2
Арсенал сдетонировал по всем направлениям
Взрыв привел к эвакуации жителей Ачинска и скорректировал работу транспорта и промышленности
1
Дзержинск восстанавливается после взрывов
На месте ЧП продолжают работать следователи СКР и эксперты-криминалисты
Рвануло на Гатчине
На пиротехническом заводе в Ленинградской области произошел взрыв
Взрывная утилизация
На оборонном заводе в Нижегородской области взорвались старые мины
1
Старые мины рванули как новые
На оборонном предприятии в Нижегородской области произошел взрыв
Стреляющий полигон в Удмуртии проверит следствие
Место ЧП осмотрят после ликвидации пожара
Подрыв на разминировании
Двое военнослужащих погибли, шестеро получили ранения на полигоне
Российские туристы в Абхазии попали под канонаду
При взрывах на военных складах погибли две петербурженки
На пороховом заводе полыхнуло от растворителя
В Казани при пожаре пострадали четыре человека
Взрыв отозвался в суде
Расследован инцидент на новосибирском оборонном предприятии
Порох сушили до взрыва
На Тамбовском пороховом заводе в результате ЧП погиб человек
В Башкирии вновь горят военные склады
Снаряды у поселка Урман рвались каждые десять минут
Полигон устроил канонаду
В Ростовской области рвались боеприпасы
Взрывной волной накрыло полицейских
По делу о взрыве склада пиротехники задержаны три человека
Первый салют отметили чрезвычайно
В Орле в результате взрыва склада пиротехники погибли два человека
Дело унесло взрывной волной
Прекращено расследование взрывов на полигоне под Чапаевском
Взрыв попал под амнистию
Оглашен приговор по уголовному делу о взрывах на «31 арсенале»
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Паводок в Сибири и на Дальнем Востоке
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Экономический прогноз на август: что будет с рублем, долларом и нефтью
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Автопилот
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия