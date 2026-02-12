Под Волгоградом эвакуировали поселок из-за пожара на военном объекте

Волгоградская область подверглась ракетному обстрелу, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Атаку отражают системы ПВО. Упавшие обломки вызвали пожар на территории объекта Министерства обороны, который расположен рядом с поселком Котлубань. Жителей населенного пункта эвакуируют.

«В целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации во время пожаротушения объявлена и ведется эвакуация населения близлежащего населенного пункта Котлубань»,— приводит заявление господина Бочарова пресс-служба администрации Волгоградской области.

Жителей отправят на автобусах в Городище. В местном доме культуры и спортивной школе развернуты пункты временного размещения. Жители поселка не пострадали, гражданские объекты повреждены не были, сообщил губернатор.