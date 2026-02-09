Снаряд HIMARS пробил крышу предприятия в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что на территории одного из предприятий в областном центре обнаружена воронка от боеприпаса. Предположительно он был выпущен с помощью установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Судя по фотографиям из Telegram-канала главы региона, снаряд пробил крышу здания и бетонную стяжку пола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Следующая фотография 1 / 2 Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сейчас место обнаружения воронки оцеплено сотрудниками полиции. Саперы, работники МЧС и бойцы «БАРС-Белгород» обследуют территорию предприятия.

Согласно ежедневному отчету губернатора Вячеслава Гладкова, за последние сутки ВСУ выпустили по территории Белгородской области порядка 50 беспилотников и 23 различных боеприпаса. Мирные жители не пострадали. Сегодня один человек получил ранение из-за атаки дрона по поселку в Грайворонском округе.

На минувших выходных областной центр также подвергся нескольким ракетным обстрелам. Из-за повреждения объектов энергоснабжения 80 тыс. человек остались без отопления.

Подробнее об отключении света и тепла в регионе — в материале «Ъ» «Белгород согревается по пунктам».

Сергей Толмачев, Воронеж