В Болгарии исключили версию о диверсии после взрыва на оружейном заводе

Взрыв на оружейном заводе в селе Белица в Болгарии был несчастным случаем, а не диверсией, заявил владелец предприятия Эмилиан Гебрев Болгарскому национальному радио (БНР). Инцидент произошел около 11:00. Жертв и пострадавших нет.

ЧП произошло из-за возгорания грузовика, который доставлял топливо на завод. По данным губернатора Габровской области Кристины Сидоровой, с предприятия эвакуировали около 300 человек. Также эвакуируют близлежащие населенные пункты.

На месте работают пожарные и полицейские. Проводятся замеры воздуха. Жителям города Трявна и окрестностей рекомендовали оставаться дома и не открывать окна. Завод входит в состав оружейно-машиностроительного предприятия ЕМСО.