Число пострадавших при пожаре в Лобне выросло до трех

Трех человек госпитализировали после взрыва газа и пожара в жилом доме в подмосковной Лобне, сообщило областное управление СКР. Ведомство подтвердило, что погибли двое. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По данным прокуратуры, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на улице Калинина «произошел взрыв газовоздушной смеси». В результате обрушилась межквартирная стена, начался пожар. Погиб хозяин квартиры, в которой произошел взрыв. Вторая жертва — 32-летняя женщина из соседней квартиры, госпитализированы двое ее детей 2 и 11 лет. На месте работают следователи и криминалисты.

Из дома эвакуировали 15 человек, в том числе троих детей. На месте происшествия работает прокурор города Василий Антонов-Романовский. Прокуратура города взяла на контроль расследование уголовного дела.