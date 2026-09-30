Взрыв добавил тяжести
Директор сгоревшего завода петард арестован за массовую гибель работников
В Ярославской области суд арестовал гендиректора предприятия по производству пиротехники, при пожаре и взрывах на котором погибли 14 человек. Следствие полагает, что Алексей Пронин не обеспечил пожарную безопасность на предприятии. Ему также вменяют незаконное изготовление взрывчатых веществ.
Арест Алексея Пронина
Фото: Ярославский областной суд
Гендиректор предприятия по производству пиротехнической продукции ООО «Салют Юг» Алексей Пронин заключен под стражу до 28 ноября 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ярославской области. Меру пресечения избрал Переславский районный суд с учетом позиции представителя прокуратуры 30 сентября, в день траура по погибшим.
Алексей Пронин — учредитель и директор ООО «Салют Юг». Организация зарегистрирована в Минводах, а производит товары в Кубринске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Торговля оптовая промышленными химикатами». Среднесписочная численность по данным ФНС в 2025 году — 2 сотрудника.
49-летнего главу предприятия обвиняют по двум статьям — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Первое преступление относится к категории средней тяжести, а второе — к особо тяжким.
Следствие считает, что Алексей Пронин как руководитель не обеспечил и не проконтролировал надлежащее исполнение требований пожарной безопасности на территории предприятия в Кубринске Переславль-Залесского округа.
28 сентября там произошел крупный пожар с детонацией пиротехники, в котором погибли 14 человек и пострадала одна женщина. По данным «РИА Новости», двое погибших не являлись сотрудниками предприятия. По информации источника «Ъ-Ярославль», опознание тел погибших затруднено.
На территории предприятия и дома у обвиняемого прошли обыски. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства крупного пожара, а региональные власти — объем причиненного ущерба жителям села. По словам губернатора Михаила Евраева, сейчас известно о 22 многоквартирных домах, которые были повреждены. В настоящее время в зданиях ведутся ремонтные работы – идет замена остекления, устанавливаются временные крыши для защиты от осадков, капитальный ремонт поврежденной кровли власти обещают закончить к ноябрю.
В 2022 – 2024 годах Переславский суд четыре раза рассматривал дела в отношении ООО «Салют Юг» из-за нарушений порядка или формы уведомления миграционной службы о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами. Компания нанимала на работу граждан Киргизии в качестве разнорабочих, но нарушала правила оформления. Переславский суд дважды признал организацию виновной, но ограничивался предупреждениями. Еще одно дело было прекращено, поскольку полицейские не смогли доказать факт заключения договора с иностранцем — на представленном в суд документе отсутствовала подпись работника.
С 2015 по 2021 год организация активно занималась не только производством, но и организацией и проведением праздничных салютов в рамках муниципальных контрактов по всей стране. Она запускала фейерверки в День Победы в Ахтубинске, на Дне города Моздока и в Новый год в Нальчике.
Траурные мероприятия по погибшим начались в 10 утра 30 сентября с минуты молчания по всему региону. В Переславле на главной площади поставили траурный экран, на котором транслируется «Кубринск. 28.09.2026» и горит поминальная свеча, ярославцы несут туда цветы. Хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Сибирью» начался с минуты молчания, сопутствующая шоу-программа была отменена, как и выступление групп поддержки.
Траурный экран в Переславле-Залесском
Фото: администрация Переславля-Залесского