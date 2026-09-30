Взрыв добавил тяжести

В Ярославской области суд арестовал гендиректора предприятия по производству пиротехники, при пожаре и взрывах на котором погибли 14 человек. Следствие полагает, что Алексей Пронин не обеспечил пожарную безопасность на предприятии. Ему также вменяют незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арест Алексея Пронина

Фото: Ярославский областной суд Арест Алексея Пронина

Фото: Ярославский областной суд

Гендиректор предприятия по производству пиротехнической продукции ООО «Салют Юг» Алексей Пронин заключен под стражу до 28 ноября 2026 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ярославской области. Меру пресечения избрал Переславский районный суд с учетом позиции представителя прокуратуры 30 сентября, в день траура по погибшим.

Алексей Пронин — учредитель и директор ООО «Салют Юг». Организация зарегистрирована в Минводах, а производит товары в Кубринске. Основной вид деятельности по ОКВЭД — «Торговля оптовая промышленными химикатами». Среднесписочная численность по данным ФНС в 2025 году — 2 сотрудника.

49-летнего главу предприятия обвиняют по двум статьям — о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, (ч. 3 ст. 217 УК РФ) и незаконном изготовлении взрывчатых веществ, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 223.1 УК РФ). Первое преступление относится к категории средней тяжести, а второе — к особо тяжким.

Следствие считает, что Алексей Пронин как руководитель не обеспечил и не проконтролировал надлежащее исполнение требований пожарной безопасности на территории предприятия в Кубринске Переславль-Залесского округа.

28 сентября там произошел крупный пожар с детонацией пиротехники, в котором погибли 14 человек и пострадала одна женщина. По данным «РИА Новости», двое погибших не являлись сотрудниками предприятия. По информации источника «Ъ-Ярославль», опознание тел погибших затруднено.

На территории предприятия и дома у обвиняемого прошли обыски. Следствие продолжает устанавливать обстоятельства крупного пожара, а региональные власти — объем причиненного ущерба жителям села. По словам губернатора Михаила Евраева, сейчас известно о 22 многоквартирных домах, которые были повреждены. В настоящее время в зданиях ведутся ремонтные работы – идет замена остекления, устанавливаются временные крыши для защиты от осадков, капитальный ремонт поврежденной кровли власти обещают закончить к ноябрю.

В 2022 – 2024 годах Переславский суд четыре раза рассматривал дела в отношении ООО «Салют Юг» из-за нарушений порядка или формы уведомления миграционной службы о заключении трудовых договоров с иностранными гражданами. Компания нанимала на работу граждан Киргизии в качестве разнорабочих, но нарушала правила оформления. Переславский суд дважды признал организацию виновной, но ограничивался предупреждениями. Еще одно дело было прекращено, поскольку полицейские не смогли доказать факт заключения договора с иностранцем — на представленном в суд документе отсутствовала подпись работника.

С 2015 по 2021 год организация активно занималась не только производством, но и организацией и проведением праздничных салютов в рамках муниципальных контрактов по всей стране. Она запускала фейерверки в День Победы в Ахтубинске, на Дне города Моздока и в Новый год в Нальчике.

Траурные мероприятия по погибшим начались в 10 утра 30 сентября с минуты молчания по всему региону. В Переславле на главной площади поставили траурный экран, на котором транслируется «Кубринск. 28.09.2026» и горит поминальная свеча, ярославцы несут туда цветы. Хоккейный матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Сибирью» начался с минуты молчания, сопутствующая шоу-программа была отменена, как и выступление групп поддержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Траурный экран в Переславле-Залесском

Фото: администрация Переславля-Залесского Траурный экран в Переславле-Залесском

Фото: администрация Переславля-Залесского

Алла Чижова