На месте взрыва на складе во Владикавказе возобновлен разбор завалов

Во Владикавказе с 7 утра возобновили разбор завалов на месте взрыва склада с пиротехникой. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

На площадке также находятся специалисты коммунальных служб. Все действия координирует оперативный штаб. «Мы продолжаем делать все возможное, чтобы как можно быстрее справиться с последствиями случившегося»,— отметил господин Меняйло.

Взрыв произошел 10 апреля, после чего начался пожар. В результате погибли два человека, еще 15 пострадали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Во Владикавказе ввели режим ЧС. Территория здания взята под охрану, есть риск обрушения.

