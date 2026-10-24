Напасти октября

“‌Ъ‌” продолжает продолжает проект , в котором напоминает читателям о политических потрясениях, терактах, природных и техногенных катастрофах, экономических кризисах и других напастях, с которыми сталкивалась постсоветская Россия.

1991 год. Убийство Игоря Талькова

6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге во время концерта был убит певец Игорь Тальков. В гримерке между концертным директором Талькова Валерием Шляфманом и охранником певицы Азизы Игорем Малаховым вспыхнул конфликт из-за очередности выступлений артистов. Ссора переросла в потасовку в коридоре, в ходе которой Шляфман выхватил у Малахова револьвер и выстрелил. Пуля попала в Талькова, который пытался разнять дерущихся, он скончался на месте от ранения в сердце.

Похороны Игоря Талькова Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Долгие годы дело оставалось нераскрытым: Шляфман в 1992 году уехал в Израиль, оружие так и не нашли, а первые подозрения падали на Малахова. Лишь в 2018 году расследование возобновили . Следователи допросили по делу более 150 человек и провели несколько экспертиз, указавших на виновность Шляфмана. В апреле 2025 года Петроградский районный суд заочно признал Валерия Шляфмана виновным в убийстве и в покушении на убийство, заочно приговорив его к 13 годам колонии. С 1992 года он проживает в Израиле, является гражданином страны и по местным законам не подлежит выдаче иностранному государству.

О чем 35 лет назад писал “‌Ъ‌”

13.10.1991 «Певица Азиза рассказала корреспонденту “‌Ъ‌” свою версию убийства: Малахов ее друг, а не телохранитель, он дрался с Тальковым не за ее очередь выступать, а сам по себе. По словам Азизы, в драке у гримерной Талькова "сила была на стороне людей Талькова". Малахову выстрелили в лицо из газового пистолета. К нему бросилась Азиза, а затем услышала выстрелы. По ее словам, "случайная пуля могла попасть в кого угодно"». Читать далее

1992 год. Осетино-ингушский конфликт

В октябре 1992 года в Пригородном районе Северной Осетии началась вооруженная фаза осетино-ингушского конфликта. В его корне — претензии обоих народов на спорные территории, возникшие из-за сталинской депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. Взаимные претензии обострились после распада СССР и отсутствия четких административных границ между Северной Осетией и Ингушетией. В октябре 1992 года в Пригородном районе произошла серия убийств, после которой обе стороны начали формировать отряды вооруженных добровольцев для самообороны.

Обстановка во дворах Пригородного района Северной Осетии Щеколдин Валерий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Конфликт вошел в вооруженную фазу в ночь на 31 октября. Тогда же появились основные жертвы и разрушения. За это время в ходе погромов и перестрелок погибли порядка 600 человек, более 900 были ранены, 260 пропали без вести. Было повреждено, разграблено или разрушено cвыше 3 тыс. домов. 1 ноября в зону конфликта были введены федеральные войска, 2 ноября президент Ельцин ввел в ней режим чрезвычайного положения. В обеих республиках была создана временная администрация. К 6 ноября удалось остановить вооруженные столкновения. По их итогам территорию Северной Осетии вынужденно покинули от 30 до 70 тыс. ингушей. Несмотря на несколько попыток федеральных властей, граница между Северной Осетией и Ингушетией не установлена до сих пор.

О чем 34 года назад писал “‌Ъ‌”

11.11.1992 «Война закончилась. Начинается газават?» «На наших глазах подразделения русских десантников очищали от снайперов только что взятый, сожженный и разграбленный осетинами поселок Чермент. По улицам ездили российские боевые машины десанта и уничтожали огнем любой дом, из которого раздавались выстрелы». Читать далее

Осетино-ингушский конфликт 1/14 1/14 4 июня 1992 года Верховный совет РФ принял закон об образовании Ингушской республики без определения ее четких границ. Это привело к обострению неурегулированного территориального спора за Пригородный район

На фото: бойцы осетинского ополчения на улицах поселка Куртат Анатолий Морковкин / ИТАР-ТАСС 2/14 2/14 В 1924-1934 годах Пригородный район входил в состав Ингушской автономной области, затем был частью Чечено-Ингушской АО и Чечено-Ингушской АССР. В 1944 году после депортации чеченцев и ингушей, обвиненных в измене родине, эта территория была передана Северной Осетии. Позднее в Ингушетии неоднократно поднимался вопрос о восстановлении исторических границ

На фото: перестрелка у поселка Куртат в пригороде Владикавказа Анатолий Морковкин / ИТАР-ТАСС 3/14 3/14 В ночь на 31 октября 1992 года после ряда провокаций на территории Пригородного района произошли осетино-ингушские столкновения

На фото: разгромленная квартира в ходе осетино-ингушских боев Игорь Михалев / РИА Новости 4/14 4/14 На следующий день указом президента России Бориса Ельцина на территории Пригородного района было введено чрезвычайное положение

На фото: ингушские ополченцы Robert Nickelsberg / Getty Images 5/14 5/14 Убийства, захваты заложников, вооруженные сопротивления власти, поджоги и погромы совершались не только в Пригородном районе, но и во Владикавказе и близлежащих поселках

На фото: бои на улицах поселка Куртат Анатолий Морковкин / ИТАР-ТАСС 6/14 6/14 2 ноября 1992 года у здания Верховного Совета России прошел пикет в связи с резким обострением отношений между ингушским и осетинским населением Пригородного района Владимир Федоренко / РИА Новости 7/14 7/14 Для разведения противоборствующих сторон в зону конфликта была введена сводная группа войск Северо-Кавказского военного округа и внутренних войск МВД РФ, которой вскоре удалось остановить вооруженные столкновения Игорь Михалев / РИА Новости 8/14 8/14 2 ноября 1992 года была создана Временная администрация, под контролем которой находились все органы власти и управления Северной Осетии и Ингушетии

На фото: бойцы войсковых оперативных групп Внутренних войск МВД РФ проверяют документы у жителей Пригородного района Игорь Михалев / РИА Новости 9/14 9/14 Бойцы осетинского ополчения во время засады на улицах поселка Куртат Анатолий Морковкин / ИТАР-ТАСС 10/14 10/14 Активные боевые действия продолжались до 6 ноября 1992 года Анатолий Морковкин / ИТАР-ТАСС 11/14 11/14 По данным прокуратуры РФ, в период вооруженного конфликта с обеих сторон погибли 583 человека (включая 27 военнослужащих), ранены свыше 900 человек, пропал без вести 261 человек Anatoly Morkovkin / AP 12/14 12/14 Около 60 тыс. проживавших в Пригородном районе ингушей были вынуждены покинуть свои родные места

На фото: ингушское население покидает Владикавказ Anatoly Morkovkin / AP 13/14 13/14 В ходе конфликта было разграблено и разрушено более 4 тыс. домов и квартир Владимир Гурин / Фотохроника ТАСС 14/14 14/14 В октябре 2017 года в ингушском селе Алкун был открыт мемориал «Дорога жизни» (на фото), посвященный трагическим событиям осени 1992 года Елена Афонина / ТАСС Смотреть

1993 год. Штурм Белого дома

С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 от 21 сентября 1993 года о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета (ВС) до вооруженной стадии конфликта прошло две недели. ВС не согласился с роспуском, а Съезд народных депутатов принял решение отрешить Бориса Ельцина от должности президента, возложив полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который отменил указ №1400. В Москве проходили митинги в поддержку как ВС, так и сторонников Ельцина.

Бойцы ОМОНа у обстрелянного здания Белого Дома Эдди Опп / Коммерсантъ Купить фото

Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться сторонники Верховного совета; милиция применяла спецсредства, но активистам удалось мобилизовать колонну, которая прорвала оцепление и вышла на Садовое кольцо, после чего люди двинулись к Дому советов. С балкона Белого дома Александр Руцкой призвал формировать колонны для штурма мэрии и «Останкино».

3 октября Ельцин подписал указ о введении в Москве чрезвычайного положения; в город вошли войска. На ночном совещании в Кремле было принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда стянули войска и спецподразделения; в восемь утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады и открыли огонь по окнам Белого дома, защитники отвечали, армейские подразделения вели огонь из танков и БТР. Штурмовали здание около 1700 человек, 10 танков и 20 бронетранспортеров. К вечеру защитники Белого дома стали сдаваться. Были арестованы вице-президент Александр Руцкой, председатель Верховного совета Руслан Хасбулатов, а также Андрей Дунаев, Виктор Баранников, Владислав Ачалов, Альберт Макашов. Все они были освобождены по амнистии в 1994 году.

По разным сведениям, в дни вооруженного конфликта погибли от 140 до 160 человек и получили ранения от 380 до 1000. По данным Генпрокуратуры, погибшими числятся 147 человек.

Война у Белого дома 1/30 1/30 С момента подписания Борисом Ельциным указа №1400 (21 сентября 1993 года; о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета (ВС), чем, согласно заключению Конституционного суда, была нарушена действовавшая тогда Конституция) до перехода конфликта в вооруженную стадию прошло две недели. ВС не согласился со своим роспуском, а Съезд народных депутатов отрешил Бориса Ельцина от должности президента, возложив его полномочия на вице-президента Александра Руцкого, который немедленно отменил действие указа №1400. В Москве проходили митинги в поддержку Верховного совета, а также акции сторонников Ельцина Alexander Zemlianichenko / AP 2/30 2/30 Временный успех был достигнут только в ночь на 2 октября: при посредничестве патриарха Алексия II удалось подписать протокол №1, по которому в Белый дом возобновили подачу электричества и тепла (отключенного там с 24 сентября), а также пообещали поэтапно снять блокаду в обмен на согласие ВС на изъятие оружия. Но уже к утру 2 октября Верховный совет денонсировал протокол

На фото: акция протеста сторонников Верховного совета Алексей Куденко / Коммерсантъ Купить фото 3/30 3/30 До начала октября между сторонами шла позиционная война. Внутри оцепления, выставленного вокруг заблокированного Белом дома, собрались сторонники Верховного совета. Обсуждался вопрос о выдаче им оружия. Оценки запасов вооружения в здании разнятся: от 150 стволов до почти тысячи единиц Александр Тимошенко / Коммерсантъ Купить фото 4/30 4/30 Утром 3 октября на Октябрьской площади начали собираться манифестанты, выступавшие в поддержку Верховного совета. В соответствии с утвержденным планом организационных мероприятий сотрудники милиции, применяя спецсредства, разгоняли эти группы. Тем не менее активистам удалось мобилизовать одну колонну, которая прорвала оцепление на Крымском мосту и вышла на Садовое кольцо. К колонне примкнули и другие протестующие. Во время столкновений силовики применяли слезоточивый газ, однако люди все равно продвигались в сторону Дома советов Peter Dejong / AP 5/30 5/30 С балкона Белого дома Александр Руцкой обратился с призывом формировать колонны, которые будут штурмовать мэрию и «Останкино». Захват мэрии занял около получаса, но с телецентром получилось сложнее. «Конечно, это была ошибка. Я не хотел крови. Но нервы-то в комке»,— впоследствии говорил Руцкой о решении направить людей к «Останкино» Владимир Додонов / Коммерсантъ Купить фото 6/30 6/30 Возле «Останкино» генерал Альберт Макашов потребовал от охранявших здание военных сдать оружие, начался штурм. Диктор телецентра объявил о прекращении вещания. В эфир была выдана заставка, сообщавшая не соответствовавшую действительности информацию: «вещание по первому и четвертому каналам нарушено ворвавшейся в здание вооруженной толпой». Сторонники ВС попытались силой прорваться внутрь, разбив двери студии программы «Время» грузовиком на улице Академика Королева, 19. Сразу после этого (по официальной версии — после выстрела из гранатомета кем-то из атакующих) началась перестрелка, в которой, по официальным данным, погибли 46 человек, в основном нападавших ТАСС 7/30 7/30 3 октября Борис Ельцин подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные президенту Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии Александр Тимошенко / Коммерсантъ Купить фото 8/30 8/30 На ночном совещании в Кремле принято решение о штурме Белого дома. К утру 4 октября туда были стянуты войска Таманской дивизии, 119-го парашютно-десантного полка, Кантемировской дивизии, дивизии внутренних войск им. Дзержинского, Смоленского ОМОНа, Тульской дивизии ВДВ, а также спецподразделения «Альфа» и «Вымпел». В 8 часов утра БТР и БМП начали расстреливать баррикады, открыли огонь по окнам Белого дома и защитникам парламента. В ответ из здания начали стрельбу по войскам, на которую армейские подразделения ответили огнем танков и БТР из пушек и крупнокалиберных пулеметов Эдди Опп / Коммерсантъ 9/30 9/30 Вокруг Белого дома начался обстрел милиционеров и мирных жителей. Ответный огонь открыл ОМОН. Ранее замминистра обороны Георгий Кондратьев поставил следующие задачи командирам частей, привлеченных для участия в операции: подавлять огневые точки «защитников Белого дома», не допускать прорыва из Дома советов и в него вооруженных «боевиков», а также обеспечивать выход из здания женщин и детей Эдди Опп / Коммерсантъ Купить фото 10/30 10/30 Операция по захвату Белого дома началась в 07:30. Штурмовали здание около 1700 человек, десять танков и 20 бронетранспортеров. Многие участники столкновения были впоследствии награждены орденами и медалями, некоторым присвоили звание «Герой Российской Федерации» Эдди Опп / Коммерсантъ Купить фото 11/30 11/30 Как пишет политолог Елена Тарасова в книге Evolution of the Soviet System, к началу объявленной Борисом Ельциным военной операции централизованной обороны Дома советов организовано не было. Огневые позиции вне здания парламента не оборудовались, а конкретный план по отражению вооруженного нападения отсутствовал — вместо этого обсуждался неопределенный план длительной обороны внутри здания с постепенным отходом на верхние этажи, оказавшийся несостоятельными после обстрела этих этажей из танков и начавшегося пожара Эдди Опп / Коммерсантъ Купить фото 12/30 12/30 После начала штурма руководство обороной Белого дома отдавало противоречивые приказы о ведении или, напротив, прекращении огня, открытии огня на поражение только по военнослужащим, проникшим в здание, или только упреждающего огня по лестницам, ведущим на этажи. В этих условиях лишь некоторые защитники Дома советов вели беспорядочный ответный огонь Лаура Ильина / Коммерсантъ 13/30 13/30 В 09:00, когда штурм Белого дома шел в полную силу, Борис Ельцин сделал заявление по телевидению, в котором, в частности, сказал: «Происходящие события в Москве — это запланированный переворот. Вооруженный мятеж обречен. В Москву входят войска, я прошу москвичей морально поддержать их. Генеральная прокуратура получила указание возбудить уголовные дела против преступников. Вооруженный мятеж будет подавлен в кратчайшие сроки» Эдди Опп / Коммерсантъ Купить фото 14/30 14/30 После начала танкового обстрела состоялся телефонный разговор Александра Руцкого с председателем Конституционного суда Валерием Зорькиным: «Ну, Валера! Только что я послал с белым флагом — располосовали людей. Потом подошли — и в упор добили. Ведь тот же Ерин дал команду: свидетелей не брать. Они знают, что у нас звукозаписи есть, видеозаписи начиная со второго числа: кто давал команды, когда давал команды, где стреляли, как убивали людей. Неужели ты не понимаешь, что мы живые свидетели? Они нас живыми не оставят! Я тебя прошу, звони в посольство. Посади человека, пускай звонит в посольство. Пошли сюда от их Содружества независимых государств, кто есть...»

На фото: колонна защитников Белого дома, 4 октября 1993 года Александр Тимошенко / Коммерсантъ Купить фото 15/30 15/30 К 09:40 Белый дом был весь в дыму, перестрелка около него усилилась, а в связи с появившимися над зданием боевыми вертолетами появилась информация, что на Верховный Совет может быть сброшен десант. При этом продолжался пожар на нижних этажах мэрии Москвы на Новом Арбате — его никто не тушил Лаура Ильина / Коммерсантъ 16/30 16/30 У Белого дома включили громкоговорители и требовали от защитников и тех, кто оставался в здании, сдаться: «Бросайте оружие, сдавайтесь. В противном случае вы будете уничтожены» Лаура Ильина / Коммерсантъ 17/30 17/30 Александр Руцкой позднее так описывал происходящие события: «Первый снаряд попал в зал заседаний, второй — в кабинет Хасбулатова, третий — в мой. Причем били фугасными снарядами, а не болванками, как утверждают сегодня. От болванок здание гореть не будет. Я сидел у себя в кабинете, когда снаряд прошил окно и взорвался в правом углу. К счастью, стол у меня стоял в левом. Выскочил оттуда очумевший. Что меня спасло — не знаю» Фотоархив журнала Огонёк 18/30 18/30 Около 10:00 над Белым домом появились вертолеты. Была обстреляна его крыша, после чего возникло несколько очагов возгорания. Позднее загорелся первый этаж здания, огонь с БТР усиливался. В течение получаса исполняющий обязанности президента Александр Руцкой запросил переговоры с Борисом Ельциным, однако он отказался и потребовал «полной капитуляции». В 10:38 Руцкой отдал приказ: «Не стрелять. Не сопротивляться...» Александр Тимошенко / Коммерсантъ 19/30 19/30 Во время беспорядков в городе начали действовать мародеры. Сотрудник московского управления по борьбе с организованной преступностью Василий Кириллов рассказывал журналу «Власть»: «Пьяные разгуливали прямо под пулями — им действительно море по колено. А во время штурма здания СЭВ (здание секретариата Совета экономической взаимопомощи.— "Ъ") я оказался там в подвале. Он просто кишел мародерами, тащили все, что могли: факсы, телефоны, компьютеры, телевизоры, даже факсовую бумагу, стулья и ковролин. Двое тащили здоровенный полированный стол. Под него они и залезли, когда раздался первый залп танков» Александр Тимошенко / Коммерсантъ Купить фото 20/30 20/30 По данным наблюдателя штаба обороны города, который находился на пятом этаже гостиницы «Мир», автоматчик из гостиницы «Украина» открыл огонь по журналистам, собравшимся у американского посольства. Позднее из Белого дома выбежали десять человек в гражданском, среди которых был раненый. В здании оставались еще около 70 работников СМИ

На фото: защитники Белого дома на баррикаде Александр Тимошенко / Коммерсантъ Купить фото Смотреть

1994 год. «Черный вторник»

11 октября 1994 года в России наступил «черный вторник» — рубль пережил рекордно резкое падение к доллару. На Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ) курс доллара подскочил на 38,5% — с 2833 до 3926 руб. за один день.

Женщина у вывески пункта обмена валюты с курсом доллара и немецкой марки Сергей Воронин / Коммерсантъ Купить фото

Падение вызвало кадровые перестановки в финансовом блоке правительства. 12 октября в отставку был отправлен и. о. министра финансов Сергей Дубинин. Свой пост покинул и председатель Центробанка Виктор Геращенко.

Президент Ельцин, назвавший кризис «попыткой финансового путча» собрал специальную комиссию Совета безопасности, расследовавшую инцидент. Следователи пытались доказать сговор коммерческих банков, на что получили жесткие обвинения в некомпетентности от банковского сообщества: «…в Вашем докладе, а также в решении Совета не содержится конкретных обвинений коммерческих банков в противозаконной деятельности… так называемое обвинение носит скорее эмоциональный, а не правовой характер».

Валютный курс стабилизировался уже к 14 октября, когда доллар опустился до 2994 руб. Однако попытки найти виновных в событиях «черного вторника» предпринимались властями и спустя много лет после инцидента.

О чем 32 года назад писал “‌Ъ‌”

12.10.1994 «Валютный кризис по традиции превратился в политический» «Реакция президента на резкое падение курса национальной валюты была и ожидаемой, и нелогичной одновременно. Не вдаваясь в дебри макроэкономических теорий и распределения обязанностей между представителями финансовых властей России, Борис Ельцин решил, что ситуация на валютной бирже — результат "разгильдяйства специальной группы организаторов" и уволил исполняющего обязанности министра финансов Сергея Дубинина, а также предложил парламенту рассмотреть вопрос об отставке председателя Банка России Виктора Геращенко». Читать далее

1995 год. Покушение на генерала Романова

6 октября 1995 года в Грозном, в тоннеле под мостом на площади Минутка, сработало радиоуправляемое взрывное устройство мощностью около 30 кг в тротиловом эквиваленте. В момент взрыва через тоннель проезжала колонна федеральных войск, в составе которой находился командующий Объединенной группировкой федеральных сил в Чечне генерал-лейтенант Анатолий Романов, направлявшийся на встречу с Русланом Хасбулатовым для переговоров о мирном урегулировании.

Генерал-лейтенант Анатолий Романов в больнице после покушения Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

От взрыва погибли сопровождавшие генерала трое военных, были ранены 15 человек из колонны сопровождения и 12 пассажиров проезжавшего мимо автобуса. Сам генерал благодаря бронежилету и шлему выжил, но получил тяжелейшие ранения (перелом основания черепа, отек ствола головного мозга, разрыв печени, закрытую травму груди, перелом обеих челюстей и множественные осколочные ранения лица, голени, бедра, кистей рук, шок II–III степени), впал в кому и вскоре был госпитализирован в госпиталь имени Бурденко.

Через 18 дней после покушения Анатолий Романов вышел из комы, но из-за сильных ранений оказался почти полностью парализован. В ноябре 1995 года ему было присвоено звание Героя России и звание генерал-полковника. В 2009 году после 13 лет лечения в госпитале имени Бурденко Романов был переведен в Главный госпиталь МВД в Балашихе, где до сих пор проходит лечение. Ответственность за покушение следствие связывало с лидерами чеченских боевиков, но ни заказчики, ни исполнитель преступления установлены не были. Уголовное дело было приостановлено в 1996 году «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

О чем 31 года назад писал “‌Ъ‌”

06.10.1995 «Мины рвутся все ближе» «Реакция Москвы на новый теракт тоже была заметно сильнее. Даже обычно сдержанный Аркадий Вольский потребовал найти его организаторов и "жестоко наказать — вплоть до уничтожения"…» Читать далее

1996 год. Отставка Александра Лебедя

17 октября 1996 года президент Борис Ельцин подписал указ №1449 об освобождении Александра Лебедя от должности секретаря Совета безопасности и помощника президента по национальной безопасности. Отставка произошла всего через четыре месяца после назначения и стала следствием конфликта Лебедя с министром внутренних дел Анатолием Куликовым, который накануне публично обвинил генерала в подготовке государственного переворота и создании собственной «армии» — 50-тысячного «Русского легиона».

Генерал Александр Лебедь в 1996 году Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Купить фото

Борис Ельцин объяснил свое решение в телеобращении: «Лебедь раскалывает команду и совершает поступки, которые не согласовывал с президентом». Сам генерал отреагировал на отставку с показной невозмутимостью: «Я неудобный человек. Я белая ворона был в этой стае. Это было вполне закономерное решение. Вопрос был только когда». Позже он объяснил увольнение тем, что передал Ельцину материалы о виновных в событиях в Чечне, которые, по его мнению, до президента не дошли. Через месяц после отставки Лебедь, находясь в Америке, заявил о планах баллотироваться в губернаторы Тульской области, но в 1998 году избрался губернатором Красноярского края, где и проработал до своей гибели в авиакатастрофе в 2002 году.

О чем 30 лет назад писал “‌Ъ‌”

22.10.1996 «Вышел из строя» «Он вмешивался в уже распределенное и контролируемое пространство… хотел назначать генералов и руководить военной реформой, заниматься налогами и торговлей оружием, решать проблемы Крыма и расширения НАТО… Президент не спешил решать, пока не почувствовал личную угрозу — его пространство тоже нарушено. Этот здоровый молодой любимец масс работает на себя. Опасность стала зримой». Читать далее

1997 год. Обвал индекса РТС

28 октября 1997 года индекс РТС (один из ключевых на тот момент показателей российского фондового рынка), который за год вырос почти втрое и достиг исторического максимума, рухнул на 19,03%, скатившись с отметки 485,16 до 392,86 пункта.

Переполненный зал торговли акциями Московского фондового центра «Брокер» Павел Смертин / Коммерсантъ Купить фото

Непосредственной причиной краха стал азиатский финансовый кризис: за день до этого, 27 октября, на 7,2% обвалился американский индекс Dow Jones, а еще раньше рухнул гонконгский рынок. Иностранные инвесторы начали массово выходить из российских бумаг: только акции ЛУКОЙЛа подешевели на 26%, «Мосэнерго» — на 25%, «Норильского никеля» — на 24%.

Несмотря на то, что на следующий день рынок вырос на 15,65%, обвал 28 октября стал отправной точкой затяжного кризиса, который через девять месяцев, в августе 1998 года, завершился дефолтом и девальвацией рубля. Рекорд падения индекса РТС 28 октября 1997 оставался непревзойденным вплоть до 6 октября 2008 года, когда до России докатился мировой финансовый кризис, и индекс РТС за день рухнул до 19,1%.

О чем 29 лет назад писал “‌Ъ‌”

30.10.1997 «Какой хороший кризис!» «Положительная динамика фондовых рынков видна уже сейчас, так что уже сейчас бумаги можно в принципе покупать. Да, в краткосрочной перспективе — до конца года — рассчитывать на удачу вряд ли стоит. Однако для инвестора, предполагающего вкладывать средства на более или менее длинный срок (шесть месяцев, год), вход на рынок сейчас кажется своевременным». Читать далее

1998 год. Общероссийская акция протеста

7 октября 1998 года в России прошла крупнейшая за годы правления Бориса Ельцина общероссийская акция протеста, организованная профсоюзами и КПРФ. Поводом стало тяжелое финансовое положение населения — следствие августовского дефолта, обвала рубля, задержек зарплат и пенсий. По данным организаторов, в акциях по всей стране приняли участие от 2 до 4 млн человек, в том числе в Москве — около 150 тыс.; МВД называло более скромные цифры — 615 тыс. по стране. Митингующие требовали отставки президента, правительства и смены курса реформ.

Всероссийская акция протеста с требованием отставки президента Российской Федерации Бориса Ельцина Юрий Абрамочкин / РИА Новости

14 октября 1998 года Совет федерации отклонил проект постановления с призывом к Ельцину «добровольно и безотлагательно уйти в отставку»: за документ проголосовали 79 сенаторов при необходимых 90 голосах. Одновременно в Госдуме комиссия по импичменту выдвинула против президента пять обвинений , включая развал СССР, расстрел Белого дома, войну в Чечне. Ни одно из них не набрало нужных 300 голосов депутатов для начала процедуры. Провалилась и конституционная реформа, подразумевающая перераспределение полномочий в пользу парламента. Президент Ельцин оставался на посту вплоть до 31 декабря 1999 года.

О чем 28 лет назад писал “‌Ъ‌”

08.10.1998 «Скромная всероссийская» «…совместная акция протеста профсоюзов и коммунистов начиналась вопреки опасениям хлипко. Но зато празднично. Люди несли лозунги: "Ельцин, убей в себе Гайдара!", "Протестуй, а то проиграешь", "Лукавая мировая погань, изыди из России!" и "Зомби в отставку!"» Читать далее

15.10.1998 «Раненых не добивают» «Александр Лебедь, губернатор Красноярского края: Совет федерации поддержит инициативу о досрочной отставке. Если президент упал и не встает, о каком управлении в стране можно говорить?» Читать далее

1999 год. Штурм Гудермеса

В конце октября 1999 года, в ходе второй чеченской кампании, федеральные силы вплотную подошли к Гудермесу — второму по величине городу Чечни. 27–28 октября на подступах к городу и в его окрестностях завязались интенсивные бои.

На улицах Гудермеса Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ключевым фактором, который позволил избежать масштабного штурма и кровопролития, стали параллельные политические и силовые шаги. Представители федерального командования вступили в переговоры с местными старейшинами. Особую роль сыграли бывший муфтий и будущий президент Чечни Ахмад-Хаджи Кадыров и полевой командир Сулим Ямадаев, которые находились в оппозиции к главе Ичкерии (признана террористической и запрещена в РФ) Аслану Масхадову и выступали за очищение города от боевиков.

Масхадов перебросил к Гудермесу отряды, в том числе под командованием Руслана Гелаева, но боевики в город не прошли. В ноябре Гудермес был фактически очищен от крупных отрядов боевиков без масштабного городского сражения. Позже федеральные силы провели «зачистку» города, при активном участии местных жителей.

2000 год. Теракты в Пятигорске и Невинномысске

Днем 6 октября 2000 года в Ставрополье практически одновременно прогремели три взрыва: один на вокзале Пятигорска, еще два в Невинномысске — у городской администрации и на Казачьем рынке. Бомбы мощностью от 200 до 500 г в тротиловом эквиваленте сработали с разницей в несколько минут. Погибли 4 человека, 31 получил ранения. Часть людей пострадала в давке, пытаясь покинуть территорию рынка.

В качестве исполнителя теракта к суду был привлечен милиционер Владимир Муханин ( находился на месте взрыва в «чертовски пьяном» состоянии), а в качестве организатора — чеченец Ильяс Саралиев. Первый заявлял о пытках и давлении во время следствия, второй категорически отрицал вину. Оба были оправданы судом присяжных по статье о теракте, хотя Муханин получил срок за хранение патронов и взятку. В 2002 году на сроки от 6 до 14 лет приговорили шестерых жителей Карачаево-Черкессии. В 2003 году Муханина и Саралиева судили повторно. Первый получил 19 лет колонии, а второй снова был оправдан судом присяжных.

О чем 26 лет назад писал “‌Ъ‌”

07.10.2000 «Второй год терактов» «Взрывом толпу буквально разметало. Никто не успел понять, что произошло, как буквально в двухстах метрах от остановки прогремел еще один взрыв. На этот раз сработало устройство, оставленное в пакете рядом с продуктовым ларьком на Казачьем рынке. От взрыва ларек загорелся, огонь перекинулся на соседние палатки. Большинство людей пострадали не столько от взрыва, сколько в результате давки. Территория рынка, говорили потом очевидцы, была усеяна потерянной обувью, обрывками окровавленной одежды и брошенными вещами». Читать далее

2001 год. Катастрофа Ту-154 над Черным морем

4 октября 2001 года пассажирский самолет Ту-154М авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Тель-Авив—Новосибирск, потерпел катастрофу над Черным морем в 185 км юго-западнее Сочи. В 13:45 по московскому времени лайнер, следовавший на высоте 11 100 метров, исчез с экранов радаров. Экипаж самолета Ан-24 армянских авиалиний, находившийся в том районе, сообщил диспетчерам, что видел взрыв и падающие обломки. На борту находились 78 человек — 66 пассажиров (большинство — граждане Израиля) и 12 членов экипажа. Все они погибли.

Родственники погибших в авиакатастрофе пассажиров самолета ТУ-154 Василий Шапошников / Коммерсантъ Купить фото

Российская государственная комиссия в результате расследования уже 4 ноября пришла к выводу , что Ту-154 был сбит ракетой во время учений украинской ПВО в Крыму, к аналогичным выводам пришел и Межгосударственный авиационный комитет. Эксперты обнаружили в обломках 460 отверстий от металлических шариков — поражающих элементов боеголовки этой ракеты. Экипаж успел передать сигнал тревоги, а последними словами командира, зафиксированными в эфире, были : «Куда попало?!».

Украинские власти поначалу отрицали свою причастность, но после скандала президент Кучма принес извинения России и Израилю, выразил соболезнования семьям погибших и принял отставку министра обороны Кузьмука. Родственникам погибших были предложены денежные компенсации. В 2007 году украинская прокуратура закрыла дело, а в 2011-м Киевский суд отказал в компенсации авиакомпании «Сибирь». В 2015 году родственники погибших требовали (безуспешно) от российских властей возобновить расследование инцидента.

О чем 25 лет назад писал “‌Ъ‌”

16.10.2001 «Ракета по-киевски» «Баротравмы, полученные пассажирами, по мнению судмедэкспертов, доставили им тяжелейшие мучения, но не стали причиной смерти. Контуженные после взрыва, запертые в горящем салоне, посеченные осколками и испытывающие колоссальные перегрузки, вызванные возрастающей с каждой секундой скоростью полета, люди тем не менее падали живыми. И погибли лишь после удара о воду, который при падении с такой высоты, как говорят врачи, равносилен столкновению с асфальтом» Читать далее

2002 год. Теракт в «Норд-Осте»

Вечером 23 октября 2002 года к зданию Театрального центра на Дубровке в Москве подъехали три микроавтобуса. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал, на сцене в это время подходила к концу первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост».

Террор вместо мюзикла 1/20 1/20 23 октября. 21:05. К зданию Театрального центра на Дубровке подъехали три микроавтобуса. Вооруженные люди в камуфляже ворвались в концертный зал, на сцене в это время подходила к концу первая сцена второго действия мюзикла «Норд-Ост» Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Купить фото 2/20 2/20 Террористы приступили к минированию, разрешив заложникам сделать звонки родным, чтобы те передали — за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать 10 человек Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Купить фото 3/20 3/20 В первые минуты захвата некоторым заложникам удалось сбежать через окна Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Купить фото 4/20 4/20 Концертный зал сразу был оцеплен силами правоохранительных органов. О случившемся доложили президенту Владимиру Путину. Ночью 23 октября появилась информация о том, что отряд чеченских боевиков возглавляет Мовсар Бараев. На переговоры с террористами приехал подполковник Константин Васильев, предлагая себя в обмен на освобождение детей. Боевики расстреляли Васильева, не поверив его словам Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Купить фото 5/20 5/20 24 октября. Террористы отпустили 15 детей, а также несколько десятков женщин, иностранцев и мусульман. Во время переговоров боевики выдвинули требования: прекратить военные действия и вывести войска из Чечни Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Купить фото 6/20 6/20 Одна из заложниц о смертнице: «Другая женщина, совсем молоденькая, даже бегала заложницам за женскими прокладками; видимо, это передал Красный Крест. А мне разрешила позвонить со своего телефона. При этом они все были обмотаны взрывчаткой, правда та, что постарше, говорила нам, что ей бы хотелось пожить, но если прикажут умереть, она это сделает. Говорила о том, что они были во многих театрах, смотрели "Чикаго", но там много иностранцев, а Масхадов приказал иностранцев не трогать. Жалела, что мы не досмотрим спектакль – мол, там только все началось, а самое интересное в конце» Сергей Шахиджанян / Коммерсантъ Купить фото 7/20 7/20 24 октября. Террористы потребовали обязательного участия в переговорах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского. К зданию ДК приехали депутат Госдумы Иосиф Кобзон (справа), представители организации «Красный крест», врач Леонид Рошаль, политик Борис Немцов (слева). Боевики заявили, что готовы отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кадыров Сергей Михеев / Коммерсантъ Купить фото 8/20 8/20 25 октября. Владимир Путин провел совещание с главами МВД и ФСБ. Директор ФСБ Николай Патрушев заявил, что власти сохранят боевикам жизнь, если они освободят всех заложников

На фото: священнослужители на месте трагедии Валерий Мельников / Коммерсантъ Купить фото 9/20 9/20 «На вторые сутки иностранцев согнали на первый ряд, это было очень тяжело, потому что запах был невыносимым. Со сцены постоянно прыгали боевики нам на ноги, из рук у них все время выпадали автоматы, пистолеты. Мне даже показалось, что они не умеют правильно обращаться с оружием, потому что и стреляли они как-то неумело»,— рассказывала «Ъ» одна из заложниц «Норд-Оста» Валерий Мельников / Коммерсантъ Купить фото 10/20 10/20 25 октября. Помощник президента РФ по информационной политике Сергей Ястржембский (слева) на балконе штаба представителей силовых структур Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Купить фото 11/20 11/20 26 октября. Рано утром начался штурм здания. Группа «Альфа» взорвала одну из внутренних стен театрального центра. Для нейтрализации боевиков был применен специальный газ Валерий Мельников / Коммерсантъ Купить фото 12/20 12/20 «Уже ранним утром мы сидели в забытьи, как вдруг послышались выстрелы со стороны центрального входа, мужчины побежали туда, дружно крича "Аллах акбар!", а женщины кольцом встали вокруг зала. Мы привычным движением сползли с кресел вниз, кто-то рядом со мной сказал: "Кажется, пахнет газом". Я быстро намочила шейный платок и стала дышать через него, а что случилось потом, не помню»,— рассказывала заложница о штурме Сергей Лидов / Коммерсантъ 13/20 13/20 26 октября. 7:00. Официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что центр находится под контролем спецслужб, а Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены Сергей Лидов / Коммерсантъ Купить фото 14/20 14/20 Родственники заложников читают списки пострадавших. После того как СМИ заговорили о том, что заложников потравили фентанилом (fentanylum), в этом было вынуждено признаться и руководство Минздрава. Заложники, как объяснили потом медицинские чиновники, голодали, недосыпали, испытывали недостаток в воде и кислороде, переживали тяжелейший стресс, у многих обострились хронические заболевания. Поэтому и газовую атаку выдержали не все Валерий Мельников / Коммерсантъ Купить фото 15/20 15/20 После проведения спецоперации по спасению заложников 42 террориста было уничтожено, 751 заложник освобожден, 129 заложников погибли в ходе операции Антон Денисов / ТАСС 16/20 16/20 23 октября 2003 года. Церемония открытия памятного знака у театрального центра на Дубровке, посвященного жертвам терроризма. Церемония прошла в годовщину захвата террористами зрительного зала театрального центра на Дубровке Илья Питалев / Коммерсантъ Купить фото 17/20 17/20 12 февраля 2003 года. Судья Тверского районного суда Москвы Горбачева отказала в компенсации жертвам терактов. 15 октября 2012 года Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц, отвечавших за проведение штурма Илья Питалев / Коммерсантъ Купить фото 18/20 18/20 22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году Михаил Почуев / Коммерсантъ Купить фото 19/20 19/20 20 декабря 2011 года Европейский суд по правам человека взыскал с РФ компенсации в пользу 64 пострадавших при теракте около €1,24 млн (от €9 тыс. до €66 тыс. каждому) Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Купить фото 20/20 20/20 В марте 2017 года суд приговорил уроженца Чечни Хасана Закаева к 19 годам лишения свободы за то, что тот привез оружие для нападения на Театральный центр на Дубровке в 2002 году. Он был задержан случайно, спустя 12 лет после теракта. За это время он успел жениться и обзавестись детьми Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Купить фото Смотреть

Террористы приступили к минированию, разрешив заложникам сделать звонки родным, чтобы те передали: за каждого убитого или раненого боевика они будут расстреливать десять человек. В первые минуты захвата некоторым заложникам удалось сбежать через окна. Ночью 23 октября появилась информация о том, что отряд чеченских боевиков возглавляет Мовсар Бараев. Во время переговоров террористы выдвинули требования: прекратить военные действия и вывести войска из Чечни.

Утром 26 октября начался штурм здания. Группа «Альфа» взорвала одну из внутренних стен театрального центра. Для нейтрализации боевиков был применен специальный газ. В семь утра официальный представитель ФСБ Сергей Игнатченко сообщил, что центр находится под контролем спецслужб, а Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены. После проведения спецоперации по спасению заложников 42 террориста было уничтожено, 751 заложник освобожден, 129 заложников погибли в ходе операции

22 октября 2003 года заочные обвинения в организации теракта были предъявлены чеченцам Шамилю Басаеву, Герихану Дудаеву и Хасану Закаеву. В пособничестве террористам обвинили находившегося в Катаре Зелимхана Яндарбиева. В 2004 году Яндарбиев погиб в Дохе при взрыве автомобиля. Шамиль Басаев убит в Ингушетии в 2006 году.

2003 год. Затопление шахты «Западная-Капитальная»

23 октября 2003 года около 17:00 на глубине 470 м произошел прорыв воды в главном скиповом стволе шахты «Западная-Капитальная» в Новошахтинске Ростовской области. Шахту начало затапливать со скоростью 40 тыс. куб. м в час. Вода вывела из строя энергосистему сооружения. В это время под землей находилась смена горняков в составе 71 человека, включая директора шахты Василия Авдеева, который спустился для ознакомления с работой в первый рабочий день.

Дмитрий Лекай / Коммерсантъ Купить фото

В первые часы после аварии самостоятельно на поверхность поднялись 25 рабочих. 46 человек оказались отрезаны от подъемника потоками воды. 25 октября, спустя двое суток после трагедии, на поверхность поднялись 33 человека. Они прошли под землей около 7 км, вышли к инспекторской подъемной клети и по телефону связались со спасателями. 29 октября горноспасатели, пробившие сбойку с соседней шахтой имени газеты «Комсомольская правда», подняли на поверхность еще 11 из шахтеров.

В результате аварии один человек погиб, шахта оказалась затоплена 28 млн куб. м воды, и ее эксплуатация была прекращена. Основной причиной аварии государственная комиссия признала неудовлетворительное состояние соседних законсервированных шахт, на которых долгое время не проводились работы по отводу грунтовых вод.

2004 год. Взрыв на шахте «Листвяжная»

Утром 28 октября 2004 года на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области на глубине 600 м произошел взрыв метана. За два дня до этого добыча угля на объекте была остановлена, но 103 горняка проводили там ремонтные работы. 67 горняков после взрыва благополучно вышли на поверхность, еще 23 получили травмы и ожоги, 13 человек погибли от отравления угольной пылью и газом. Тела всех погибших были подняты и опознаны к вечеру того же дня.

Операция по спасению шахтеров и ликвидация последствий аварии на шахте «Листвяжная» Сергей Гавриленко / Коммерсантъ

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц. Группа экспертов пришла к выводу, что причиной взрыва стало искрение при ремонте магнитной станции горнопроходческого комбайна. По злой иронии одна из самых крупных катастроф на кузбасских шахтах в 2004 году произошла на одной из самых безопасных из них — на «Листвяжной» не было аварий за ее почти 50-летнюю историю. В 2021 году трагедия на «Листвяжной» повторится, но с еще большим количеством жертв — тогда от взрыва метана погибнет 51 человек.

О чем 22 года назад писал “‌Ъ‌”

29.10.2004 «Летальный ремонт» «…многие спасшиеся горняки далеко не сразу отправились по домам, а решили сначала отметить "второй день рождения". В это время их обезумевшие от тревоги родственники обзванивали начальство шахты и все городские больницы, пытаясь выяснить их судьбу. "Их жены поубивают за то, что живые остались и сразу не сообщили об этом"». Читать далее

2005 год. Нападение боевиков на Нальчик

Утром 13 октября 2005 года от 100 до 250 боевиков напали на столицу Кабардино-Балкарии Нальчик. Скоординированным атакам подверглись здание МВД, УФСБ, Центр по борьбе с терроризмом, три отдела милиции, ОМОНа, расположение полка ППС, а также мотострелковая рота и погранотряд, базировавшиеся в районе аэропорта.

Улицы Нальчика после нападения боевиков Валерий Мельников / Коммерсантъ Купить фото

Боевики передвигались на автомобилях, обстреливая здания из гранатометов и автоматов, забрасывая гранаты в окна. В ходе нападения были убиты 35 сотрудников правоохранительных органов и 15 гражданских, 220 человек, включая 131 силовика, получили ранения. Со стороны нападавших были убиты более 90 человек, 71 человек задержан, 14 объявлены в розыск. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев. Руководили боевиками лидеры местного подполья Анзор Астемиров и Ильяс Горчханов.

Следствие по делу завершилось в 2007 году. Было опрошено 2,5 тыс. свидетелей, проведено 1,6 тыс. экспертиз и 120 осмотров мест происшествий. Из 2 тыс. кандидатов в присяжные не набралось необходимых 37 человек, из-за чего суды присяжных в делах о терроризме отменили законодательно. Судебное разбирательство по делу длилось рекордные сроки. В итоге из 71 задержанного перед судом предстали 58 (1 умер, 12 были амнистированы). 23 декабря 2014 года суд приговорил 5 террористов к пожизненному заключению, еще 49 получили различные сроки заключения в колонии, трое были освобождены в связи с отбытием наказания.

О чем 21 год назад писал “‌Ъ‌”

14.10.2005 «Боевики пошли на осеннее обострение» «Боевики подъезжали на машинах, забрасывали в окна зданий взрывчатку или гранаты, стреляли из гранатометов, а затем следовал обстрел из автоматического оружия. Милиционеры и военные открыли ответную стрельбу. В течение примерно получаса в городе в микрорайонах Горный, Искож и в центре были слышны непрекращавшиеся автоматные очереди, а также разрывы гранат». Читать далее

2006 год. Убийство Анны Политковской

Днем 7 октября 2006 года в Москве в подъезде собственного дома была застрелена Анна Политковская — обозреватель «Новой газеты» (признана иностранным агентом), известная расследованиями о нарушениях прав человека в Чечне и критикой власти. На месте преступления был найден пистолет Макарова с глушителем, а в теле журналистки — четыре пули. Ее похороны превратились в небольшой стихийный митинг

Акция памяти Анны Политковской в Москве, 2006 год Сергей Семенов/Коммерсантъ

Следствие установило, что преступление было заказным. В 2012 году был осужден подполковник милиции Дмитрий Павлюченков, следивший за Политковской. Он заключил сделку со следствием и получил 11 лет колонии. В 2014 году коллегия присяжных признала виновными еще пятерых фигурантов дела. Организатор Лом-Али Гайтукаев и киллер Рустам Махмудов были осуждены на пожизненные сроки. 14 и 12 лет получили братья Джабраил и Ибрагим Махмудовы, 20 лет — Сергей Хаджикурбанов. Несмотря на многочисленные требования родственников и коллег Анны Политковской, заказчик убийства до сих пор не найден. В 2018 году Европейский суд по правам человека официально признал , что неэффективным расследованием власти РФ нарушили ст. 2 (право на жизнь) Европейской конвенции. 7 октября 2021 года истек срок давности по данному делу, хотя формально следствие продолжается до сих пор.

В 2023 году стало известно , что осужденный на 20 лет Сергей Хаджикурбанов годом ранее отправился на СВО, получил ранение, был помилован указом президента и снова вернулся на военную службу.

20 лет без Анны Политковской 1/13 1/13 Журналистка Анна Политковская в 1982-1993 годах работала в газетах «Известия», «Воздушный транспорт», «Мегаполис-Экспресс», в творческом объединении «Эскарт», издательстве «Паритет» Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Купить фото 2/13 2/13 С 1999 года работала в «Новой газете». Неоднократно посещала зоны боевых действий и лагеря беженцев на Северном Кавказе. В октябре 2002 года Анна Политковская участвовала в переговорах с террористами в театральном центре на Дубровке (на фото), где шел мюзикл «Норд-Ост» Ivan Sekretarev / AP 3/13 3/13 Активно занималась правозащитной деятельностью. Написала несколько книг, среди которых «Путешествие в ад. Чеченский дневник», «Моя война. Чеченский дневник окопного генерала», «Чечня: Позор России» Юрий Машков / ТАСС 4/13 4/13 7 октября 2006 года Анна Политковская была убита в подъезде собственного дома на Лесной улице в Москве. Рядом с телом был обнаружен пистолет Макарова и четыре гильзы. 10 октября она была похоронена на столичном Троекуровском кладбище Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Купить фото 5/13 5/13 Изначально одной из главных версий убийства Анны Политковской стала ее профессиональная деятельность. В августе 2007 года Генпрокуратура заявила об аресте десяти подозреваемых в причастности к преступлению

На фото: цветы у дома, где жила и была убита журналистка Павел Головкин / Коммерсантъ Купить фото 6/13 6/13 27 августа 2007 года генпрокурор Юрий Чайка объявил об аресте 10 подозреваемых. Обвинения в итоге предъявили уроженцам Чечни братьям Ибрагиму (на фото слева) и Джабраилу (справа) Махмудовым. По версии следствия, они помогали убийце. Еще одним задержанным стал экс-сотрудник столичного УБОПа Сергей Хаджикурбанов Андрей Стенин / Коммерсантъ Купить фото 7/13 7/13 В ходе прений обвинение заявляло о причастности к убийству чеченца Лом-Али Гайтукаева (дядя Махмудовых). Он был также задержан Василий Шапошников / Коммерсантъ 8/13 8/13 19 февраля 2008 года обвиняемые были оправданы присяжными и освобождены из-под стражи, но позже Военная коллегия Верховного суда по ходатайству Генпрокуратуры отменила оправдательный приговор из-за «многочисленных нарушений»

На фото: Ибрагим Махмудов (слева), Сергей Хаджикурбанов (второй слева) и Джабраил Махмудов (справа) Андрей Стенин / Коммерсантъ Купить фото 9/13 9/13 В августе 2011 года по подозрению в организации убийства был задержан и арестован бывший сотрудник ГУВД Москвы Дмитрий Павлюченков (справа). Он заключил сделку со следствием и назвал одним из заказчиков убийства бизнесмена Бориса Березовского. 14 декабря 2012 года Мосгорсуд приговорил Павлюченкова к 11 годам Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Купить фото 10/13 10/13 24 июля 2013 года в Мосгорсуде началось новое рассмотрение дела Гайтукаева, Махмудовых и Хаджикурбанова, но 14 ноября коллегия присяжных была распущена. 27 января 2014 года рассмотрение дела возобновилось На фото: обвиняемые Рустам Махмудов (слева) и Сергей Хаджикурбанов Петр Кассин / Коммерсантъ Купить фото 11/13 11/13 20 мая 2014 года присяжные признали виновными всех фигурантов дела. Снисхождение, как решили народные заседатели, заслужил только один из подсудимых Ибрагим Махмудов (на фото слева), который, по версии СКР, следил за журналисткой Василий Шапошников / Коммерсантъ Купить фото 12/13 12/13 В июне 2014 года Мосгорсуд вынес приговор. На скамье подсудимых оказалась почти вся цепочка исполнителей преступления (слева направо): киллер Рустам Махмудов, организатор убийства Лом-Али Гайтукаев, бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, Джабраил Махмудов и Ибрагим Махмудов. Киллер и организатор получили пожизненные сроки. Остальным было присуждено от 12 до 20 лет лишения свободы. Имя заказчика преступления так и не было названо Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Купить фото 13/13 13/13 14 ноября 2023 года стало известно, что бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства Политковской, был помилован за участие в военной операции на Украине. Лом-Али Гайтукаев скончался в 2017 году в тюремной больнице в Вологде. Также не дожил до освобождения один из его племянников — Ибрагим Махмудов. Джабраил Махмудов и Дмитрий Павлюченков уже вышли на свободу Геннадий Гуляев / Коммерсантъ Смотреть

О чем 20 лет назад писал “‌Ъ‌”

09.10.2006 «Журналист променял жизнь на профессию» «По словам одной из журналисток "Новой газеты" (признана иноагентом.— “‌Ъ‌”), следователи забрали папки с документами, копии уголовных дел, с которыми работала Анна Политковская, и системный блок ее компьютера. "Они изъяли даже те бумаги, которые мы с Анной не решались выбросить и складывали в шкаф и общие ящики. Они не отмахнулись ни от одной бумажки, и это, на мой взгляд, хорошо: значит, они действительно хотят все выяснить",— сказала собеседница “‌Ъ‌”». Читать далее

Ответившие за слово 1/33 1/33 1 сентября 1991 года спецкорреспондент Гостелерадио СССР Виктор Ногин (слева) и оператор Геннадий Куринной были убиты во время командировки в зону сербско-хорватского конфликта. В 2017 году Владимир Путин посмертно наградил журналистов орденами Мужества Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Купить фото 2/33 2/33 Фотожурналист Андрей Соловьев, сотрудничавший с ТАСС и АР, был убит пулей снайпера во время боя у Дома правительства в Сухуми (Абхазия) 27 сентября 1993 года Wikimedia 3/33 3/33 17 октября 1994 года при взрыве бомбы в редакции газеты «Московский комсомолец» погиб журналист Дмитрий Холодов. В 1998 году были задержаны шесть подозреваемых, в том числе экс-начальник разведки ВДВ Павел Поповских. Позднее они были дважды оправданы судом Фотоархив журнала «Огонёк» 4/33 4/33 1 марта 1995 года в Москве был застрелен гендиректор ОРТ Владислав Листьев. На следующий день президент Борис Ельцин публично пообещал, что убийцы понесут наказание, но преступление до сих пор остается нераскрытым Фотоархив журнала «Огонёк» 5/33 5/33 12 мая 2000 года в Москве было совершено нападение на журналиста «Новой газеты» (признана иностранным агентом) Игоря Домникова. Неизвестные несколько раз ударили его молотком по голове, когда он зашел в подъезд своего дома. Домников скончался в больнице. В мае 2013 года Следственный комитет сообщил о раскрытии убийства. Бизнесмен Павел Сопот был осужден на семь лет колонии строгого режима за подстрекательство к нападению на журналиста, исполнителя убийства Альберта Хузина приговорили к 25 годам колонии строгого режима Новая Газета 6/33 6/33 2 ноября 2000 года в лесу под Киевом был обнаружен труп украинского журналиста Георгия Гонгадзе — основателя интернет-издания «Украинская правда», пропавшего за полтора месяца до этого. Трое бывших сотрудников МВД Украины были обвинены в убийстве Гонгадзе в марте 2005 года и позднее осуждены на сроки до 13 лет. Экс-начальник главного управления уголовного розыска МВД Алексей Пукач приговорен к пожизненному заключению за организацию этого убийства ТАСС 7/33 7/33 23 января 2002 года в Карачи (Пакистан) был похищен американский журналист Дэниел Перл, шеф южно-азиатского бюро газеты The Wall Street Journal. 1 февраля того же года он был убит. Убийство было снято на видеопленку. Ответственность взяла на себя группировка «Национальное движение за восстановление суверенитета Пакистана». Ранее боевики обещали отпустить Перла, если власти США согласятся освободить талибов и боевиков «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в России) из тюрьмы Гуантанамо HO JP / TRA / Reuters 8/33 8/33 Хосе Коусо, испанец, оператор телекомпании Telecinco, погиб 8 апреля 2003 года при обстреле американским танком гостиницы Palestine в Багдаде Laszlo Balogh / Reuters 9/33 9/33 9 июля 2004 года главный редактор русского Forbes Пол Хлебников был застрелен на выходе из редакции. Заказчиком преступления следствие объявило чеченского криминального авторитета Хож-Ахмеда Нухаева, исполнителями — Фаиля Садретдинова, Казбека Дукузова и Мусу Вахаева. Все они были оправданы Мосгорсудом Валерий Мельников / Коммерсантъ Купить фото 10/33 10/33 2 июня 2005 года ливанский журналист Самир Кассир погиб в Бейруте при взрыве подложенной в его машину бомбы. Он был одним из наиболее известных арабских левых, сторонником палестинцев и резким критиком сирийской оккупации Ливана Hussein Malla / AP 11/33 11/33 7 октября 2006 года в Москве была застрелена журналистка «Новой газеты» (признана иностранным агентом) Анна Политковская, освещавшая военные действия в Чечне. В июне 2014 года пожизненное заключение получили организатор преступления чеченский авторитет Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявший в журналистку. Остальные фигуранты дела — братья Ибрагим и Джабраил Махмудовы, следившие за жертвой, а также бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов — получили от 12 до 20 лет колонии Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Купить фото 12/33 12/33 Турецко-армянский журналист Грант Динк был застрелен 19 января 2007 года перед редакцией своей газеты турецким националистом Огюном Самастом. После убийства в Турции состоялись многотысячные акции протеста под лозунгом «Мы все Гранты Динки», а Европейский суд по правам человека признал власти Турции виновными в нарушении статей 2, 10 и 13 конвенции, касающихся права на жизнь и свободы слова Osman Orsal / AP 13/33 13/33 21 марта 2008 года в Махачкале был убит председатель ГТРК «Дагестан» Гаджи Абашилов. В июне того же года в Ессентуках были задержаны Руслан Гитиномагомедов и Эльчин Гасанов, которым, по официальной версии, «не установленные следствием лица» заказали убийство. В 2009 и 2010 годах Верховный суд республики дважды возвращал дело на доследование. В августе 2010 года обвиняемые были выпущены под подписку о невыезде. В 2011 году их уголовное преследование было прекращено «за непричастностью к совершенному преступлению» Сергей Расулов / NewsTeam / Коммерсантъ 14/33 14/33 Создатель сайта Ingushetia.ru Магомед Евлоев был застрелен 31 августа 2008 года в Магасе во время принудительной доставки на допрос. Обвинение в убийстве по неосторожности предъявили начальнику охраны экс-главы МВД Ингушетии Ибрагиму Евлоеву. По версии следствия, он случайно застрелил задержанного в милицейской машине, когда тот пытался отобрать автомат у конвоира. 11 декабря 2009 года Евлоев был приговорен к двум годам колонии-поселения, в 2010 году наказание заменено на условное. В том же году он был убит в Назрани Сергей Киселев / Коммерсантъ 15/33 15/33 19 января 2009 года было совершено убийство адвоката-антифашиста Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» (признана иностранным агентом) Анастасии Бабуровой. 6 мая 2011 года Мосгорсуд признал виновным в преступлении члена националистической организации «Русский образ» Никиту Тихонова и приговорил его к пожизненному заключению, его сообщницу Евгению Хасис — к 18 лет колонии строгого режима. Как констатировал суд, адвоката националист застрелил из-за неприятия его политических взглядов, а журналистку — как ненужного свидетеля Максим Поляков / Коммерсантъ Купить фото 16/33 16/33 Убийство греческого журналиста Сократиса Гиолиаса произошло 19 июля 2010 года. Автора нескольких громких журналистских расследований расстреляли на пороге собственного дома. Виновные так и не были найдены Icon / Reuters 17/33 17/33 Основатель газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов был убит в Махачкале 15 декабря 2011 года. Он скончался от огнестрельного ранения в голову по дороге в больницу. Спустя год был задержан Мурад Шуайбов, подозреваемый в организации убийства. В декабре 2012 года Хаджимурад Камалов посмертно стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За журналистику как поступок» РИА Новости 18/33 18/33 5 декабря 2012 года в Нальчике был убит ведущий ГТРК «Кабардино-Балкария» Казбек Геккиев. 10 декабря была установлена личность убийцы, активного участника бандгруппы Зейтуна Бозиева, 14 декабря был установлен второй подозреваемый, Иноят Табухов, примкнувший к бандподполью летом. 11 января 2013 года республиканское МВД заявило, что подозреваемые также причастны к убийству ректора Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Бориса Жерукова. 29 января Зейтун Бозиев был уничтожен в ходе спецоперации в Нальчике ВГТРК Кабардино-Балкария / ТАСС 19/33 19/33 17 июня 2014 года съемочная группа ВГТРК попала под минометный обстрел у блокпоста недалеко от Луганска. Спецкор телеканала Игорь Корнелюк скончался в больнице от полученных ранений Илья Питалев / Коммерсантъ Купить фото 20/33 20/33 Еще одной жертвой обстрела под Луганском 17 июня 2014 года стал видеоинженер ВГТРК Антон Волошин Евгений Биятов / РИА Новости Смотреть

2007 год. Пожар в МИГКУ

Днем 2 октября, в самый разгар учебного процесса, в Московском институте государственного и корпоративного управления (МИГКУ) произошел крупный пожар. В здании 1939 года постройки загорелась проводка, быстро охватив четвертый и пятый этажи. Более 200 студентов эвакуировались, однако в самой дальней аудитории оказалась заблокирована группа третьекурсников: с одной стороны от них было пламя, с другой — закрытая железная дверь на пожарную лестницу.

Тушение пожара в здании Московского института государственного и корпоративного управления Валерий Мельников / Коммерсантъ Купить фото

Выжили те, кто решился пробежать через горящий коридор. Оставшиеся в аудитории вскоре начали выпрыгивать из окон. Некоторых из них ловили тентами, но поймали не всех — один человек погиб на месте, еще четверо скончались в больнице от травм и ожогов. Еще пять человек задохнулись угарным газом в аудитории. Общая площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м, ему была присвоенная высшая пятая категория сложности, к тушению привлекались 30 пожарных расчетов и 3 вертолета. Помимо 10 погибших пострадали 50 человек, 29 из них остались калеками.

Уже к 5 октября эксперты МЧС установили , что причиной пожара стало короткое замыкание старой алюминиевой проводки, к тому же «укатанной в шубу» из легковоспламеняющихся материалов. Усугубили проблему неработающая пожарная сигнализация и заблокированный запасной выход. По данным СМИ, месяцем ранее Госпожнадзор предупреждал ректорат МИГКУ о нарушении правил пожарной безопасности и выдал предписание о срочной замене электропроводки и отделки стен и потолков. Ректор МИГКУ Андрей Звягин в 2012 году был приговорен к пяти годам и шести месяцам заключения за присвоение 86 млн руб. В 2013 году его осудили еще на четыре года за нарушение правил пожарной безопасности.

О чем 19 лет назад писал “‌Ъ‌”

05.10.2007 «Огонь пришел по проводам» «…убедившись в том, что спасать их никто не собирается, студенты разделились: самые отважные все же бросились через коридор к основному выходу и спаслись. Несколько человек прыгнули из окон четвертого этажа, получив при этом тяжелейшие травмы. Один из них разбился насмерть, еще трое умерли в больнице. А пятеро студентов вернулись в аудиторию, решив дожидаться помощи там, и задохнулись». Читать далее

2008 год. Взрыв на Казанском пороховом заводе

Днем 25 октября 2008 года в цехе термической обработки пороха Казанского порохового завода прогремел мощный взрыв, в результате которого частично обрушилось одноэтажное здание на площади в 288 кв. м. В момент происшествия в помещении находились рабочие и студенты казанских вузов, подрабатывавшие на предприятии. Четверо из них погибли сразу, трое, получившие ожоги 85% тела, скончались позже в больнице. Еще два сотрудника получили тяжелые ожоги и травмы, но выжили.

Спустя год следствие возложило ответственность за инцидент на мастера смены Равзу Габдрахманову, которая допустила к разгрузке пороха рабочих в одежде из синтетической ткани, что вызвало разряд статического электричества и детонацию пороха. Экспертиза выявила у женщины тяжелое «посттравматическое стрессовое расстройство с тревожно-депрессивным синдромом». Возбуждать уголовное дело до окончания психиатрического лечения следствие не стало. Инциденты на Казанском пороховом заводе продолжились и в ее отсутствие.

О чем 18 лет назад писал “‌Ъ‌”

28.10.2008 «Порох обрушил цех» «При взрыве рухнули плиты перекрытия помещения цеха и кровля здания. Из-под завалов сразу же были извлечены тела пострадавших рабочих. К сожалению, трое мужчин и одна женщина погибли на месте. Еще три женщины и двое мужчин получили тяжелейшие ожоги. Пострадавших сразу же доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы». Читать далее

2009 год. Взрыв 50-тонной цистерны с нефтью

В конце рабочего дня 22 октября взрыв прогремел на территории котельной «Колхозная» в селе Туринская Слобода Свердловской области. На объекте находилась 50-тонная цистерна с нефтепродуктами, предназначенными для отопления села (в момент ЧП в баке находилось около 30 тонн нефтепродуктов). Доступ на объект был открыт, и в день происшествия туда проникли дети. По версии следствия, они развели костер недалеко от цистерны, что и стало причиной взрыва.

В результате трое ребят погибли. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах). Была организована и прокурорская проверка коммунальных служб и Госпожнадзора Слободотуринского района, которая установила, что МУ «Слободотуринское ЖКХ», которое владело городскими котельными, не имело разрешения на работу со взрывоопасными объектами.

2010 год. Нападение на парламент Чечни

Утром 19 октября 2010 года, около 8:30 мск, когда сотрудники парламента Чечни только приезжали на работу, в здание проникли трое боевиков. Ворвавшись в холл, террористы не смогли подняться выше первого этажа — приехавшие на место бойцы спецотряда МВД Чечни «Терек» к тому времени успели не только попасть в помещение с другого входа, но и блокировать лестничные марши. Оказавшись в западне, боевики отстреливались, пока не израсходовали весь боезапас, а затем подорвали себя бомбами.

Оцепление вокруг здания парламента в Чечне Kazbek Basayev / Reuters

В момент теракта в здании находился спикер чеченского парламента Дукуваха Абдурахманов. Его и других сотрудников парламента удалось эвакуировать. Операция по ликвидации боевиков продлилась около двух часов. Жертвами теракта стали 3 человека, еще 17 человек, в том числе 6 сотрудников милиции, получили ранения.

По данным следствия, непосредственными организаторами акции выступили чеченские полевые командиры, которые летом того же года объявили о неподчинении главному северокавказскому террористу Доку Умарову.

2011 год. Лесные пожары в Сибири

С 22 сентября по 12 октября 2011 года в Братске и Братском районе Иркутской области вводили особый противопожарный режим, восемь дней прошли в режиме ЧС. Максимального размера площадь возгорания достигла 7 октября — более 2,7 тыс. гектаров и 47 очагов пожаров. Масштаб бедствия объяснялся запоздалым тушением.

Дым от лесных пожаров и горящих торфяников в районе Братска Геннадий Тарасков / Коммерсантъ

Незадолго до событий был реорганизован городской департамент гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций: подразделение сократили до отдела, уволили начальника и оставили в штате четырех сотрудниц. Из-за неудач в ликвидации последствий 30 сентября был отправлен в отставку глава администрации Братска Александр Туйков. За критикой со стороны президента РФ Дмитрия Медведева и главы МЧС Сергея Шойгу последовали ряд кадровых перестановок и два административных дела в отношении мэрии. Одной из официальных версий были умышленные поджоги — по подозрению в них были задержаны 62 человека. Мэрия города обещала выплатить вознаграждение в сумме 100 тыс. руб. за достоверную и исчерпывающую информацию о злоумышленниках.

2012 год. ДТП с автобусом в Ставрополье

17 октября 2012 года на дороге Тахта—Ипатово в Ставропольском крае столкнулись автобус, следовавший из Махачкалы в Москву, и легковой автомобиль. Рейсовый транспорт выехал на встречную полосу, а после столкновения скатился в кювет. В результате аварии пятеро погибли, 38 человек пострадали, среди них — двое детей.

Место столкновения легкового автомобиля с рейсовым автобусом на трассе Тахта-Ипатово в Ипатовском районе Ставропольского края РИА Новости

В ходе разбирательства рассматривались несколько версий: от усталости водителя автобуса и возможной технической неисправности транспортного средства до неблагоприятных погодных условий — в тот день на трассе отмечалась повышенная влажность покрытия, а видимость местами снижалась из-за тумана. В рамках расследования провели автотехническую экспертизу, опросили очевидцев и изучили документы перевозчика, включая данные о предрейсовом медосмотре водителя и техническом обслуживании автобуса. О приговоре по этому делу не сообщалось.

2013 год. Подрыв автобуса в Волгограде

21 октября 2013 года в волгоградском автобусе сработало взрывное устройство мощностью 2–3 кг в тротиловом эквиваленте. Бомбу активировала в салоне 30-летняя смертница Наида Асиялова из Дагестана. Помимо террористки погибло 6 человек, 37 человек пострадали, большинство из них — молодые люди: по маршруту располагается множество учебных заведений. Бомба была начинена металлическими поражающими элементами. Устройство изготовил муж смертницы (они входили в махачкалинскую диверсионно-террористическую группу). После теракта в регионе объявили трехдневный траур.

Последствия взрыва в автобусе в Волгограде Фото МЧС РФ

В декабре в Волгограде последовали еще два взрыва: 29-го числа — на вокзале, 30-го — в троллейбусе. Число жертв за оба дня: 34 человека, пострадавших — 90 человек. Впоследствии двоих участников дела осудили на 19 лет лишения свободы.

2014 год. Теракт в центре Грозного

5 октября 2014 года у концертного зала на пересечении улицы Розы Люксембург и проспекта Исаева в Грозном произошел теракт на праздновании Дня города, по дате он совпадал с днем рождения главы региона Рамзана Кадырова. Полицейские у рамок металлодетекторов остановили подозрительного молодого человека, при попытке досмотра он активировал взрывное устройство.

Тела сотрудников полиции, погибших при теракте в Грозном ТАСС

Погибли пятеро полицейских и сам террорист, еще 13 человек получили ранения. Смертником оказался 19-летний местный житель Опти Мударов. По словам господина Кадырова, он был одет в военную форму, имел при себе пистолет и представился сотрудником полиции. После инцидента празднование продолжилось.

Семьям погибших сотрудников выделили по 1 млн руб. Через две недели нашли и ликвидировали соучастника Мударова — участника незаконных вооруженных формирований Аслана Алисханова, который готовил следующий взрыв.

2015 год. Катастрофа A321 над Синаем

31 октября 2015 года в результате теракта на пути из египетского Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург над Синайским полуостровом разбился пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Жертвами стали 224 человека, находившиеся на борту,— в основном россияне. Бомбу мощностью до 1 кг в тротиловом эквиваленте заложили в отсек негабаритного багажа в хвосте самолета.

Обломки потерпевшего крушение пассажирского самолета Airbus 321 компании «Когалымавиа» МЧС России

Ответственность взяла на себя группировка, связанная с «Исламским государством» (признано террористическим и запрещено в РФ). Поводом для теракта группировка назвала российские авиаудары в Сирии, которые начались за месяц до катастрофы. После аварии из Египта эвакуировали около 45 тыс. русских туристов. Семьям погибших администрация Санкт-Петербурга выплатила по 1 млн руб.

2016 год. Взрыв газа в жилом доме в Рязани

23 октября 2016 года в десятиэтажном жилом доме в Осеннем переулке произошел взрыв бытового газа. В результате погибли 7 человек, в том числе ребенок, 13 пострадали. Взрыв произошел на предпоследнем этаже, частично обрушив верхнюю часть дома, начиная с восьмого этажа, в соседних домах выбило окна. Основной версией происшествия назвали утечку газа. По данным следствия, из-за проблем с отоплением в доме жильцы устанавливали автономные газовые нагреватели.

Последствия взрыва бытового газа в жилом доме в Рязани СК России по Рязанской области

11 семей, потерявшие жилье из-за взрыва, получили новые квартиры за счет областного бюджета. Также пострадавшим выплатили компенсации за ущерб здоровью и имуществу, родственники жертв взрыва получили выплаты за каждого погибшего.

2017 год. Расстрел росгвардейцем сослуживцев в Чечне

23 октября 2017 года старший лейтенант Росгвардии Марат Гаджиев застрелил четырех сослуживцев в казарме войсковой части № 6791 в чеченской станице Шелковской, еще один военнослужащий пострадал. Нападавшего ликвидировало дежурное подразделение. В чеченское отделение направили группу офицеров из центрального аппарата и военных психологов.

Причиной мог стать личный конфликт 23-летнего Гаджиева с руководством: ему не предоставили жилье, жену выселили из части, а во время отпуска командование пыталось уволить сотрудника. Через несколько дней командира части Романа Курдюкова отстранили от службы и задержали по обвинению в халатности.

2018 год. Массовое убийство в Керченском колледже

17 октября 18-летний студент Владислав Росляков напал на учеников и сотрудников Керченского политехнического колледжа. Погиб 21 человек, пострадали еще 67, нападавший покончил с собой. В столовой колледжа сработало самодельное взрывное устройство, начиненное металлическими поражающими элементами, после чего студент открыл огонь по окружающим из помпового ружья «Бекас».

Бойцы народного ополчения Крыма охраняют вход в Керченский колледж Виктор Коротаев / Коммерсантъ Купить фото

Официально мотив так и не был установлен. Высказывались предположения, что нападение могло быть спровоцировано издевательствами со стороны сокурсников из-за его сложной семейной ситуации.

Нападение Росляков планировал несколько месяцев. Он имел разрешение на хранение оружия, официально приобрел и патроны. Уголовное дело возбудили одновременно в России и на Украине, в первой дело классифицировали как массовое убийство, во второй — как теракт. После происшествия в Крыму объявили трехдневный траур. К занятиям ученики колледжа вернулись уже через шесть дней.

2019 год. Прорыв дамб в Красноярском крае

В ночь на 19 октября 2019 года в районе поселка Щетинкино Красноярского края на золотодобывающем прииске ООО «Сисим» (входил в холдинг «Сибзолото») произошел прорыв каскада дамб, который удерживал около 2 млн т воды. 20 человек погибли, 23 пострадали. Селевой поток смыл временный поселок вахтовиков, в котором жили рабочие. Дамбы были возведены самовольно, без разрешительных документов, и не были зарегистрированы.

Сотрудники МЧС ведут поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Помимо уголовного дела о гибели людей было возбуждено отдельное дело о загрязнении водоема. Директор ООО «Сисим» Максим Ковальков был приговорен к четырем годам лишения свободы, начальник участка Андрей Еганов получил три с половиной года колонии, а горный мастер Евгений Александров — три года и три месяца. Двоим из них в 2025 году сроки смягчили, один из обвиняемых умер в заключении.

2020 год. Вторая волна коронавируса

В октябре 2020 года заболеваемость коронавирусом в России превысила показатели весенней волны. 9 октября за сутки зарегистрировали 12 126 новых случаев , что побило предыдущий антирекорд, установленный 11 мая. Общее число выявленных заражений превысило 1,27 млн. При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова отказывалась называть осенний подъем второй волной, считая его продолжением уже начавшегося эпидемического процесса. В Кремле ситуацию оценивали как повод для серьезного беспокойства.

Медицинские работники в защитных костюмах с пациентом на каталке у реанимобиля Олег Харсеев / Коммерсантъ Купить фото

К 26 октября суточное число новых случаев достигло 17 347. С 28 октября в России ввели всеобщий масочный режим : носить маски предписывалось в общественном транспорте, такси, лифтах, на парковках и в местах массового пребывания людей. Контроль за соблюдением требований возложили на руководителей регионов.

Одновременно Роспотребнадзор рекомендовал ограничить работу общепита и проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00. Региональным властям поручили усилить дезинфекцию общественных мест и принять дополнительные меры для защиты пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями.

2021 год. Взрыв на заводе «Эластик»

Утром 22 октября 2021 года в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области взорвался пороховой цех ООО «Разряд». Цех занимался утилизацией боеприпасов, производством и хранением промышленных взрывчатых материалов.

Последствия взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области Russian Emergencies Ministry / Globallookpress

После взрыва начался пожар на площади 160 кв. м. В тушении участвовали около 170 человек и 50 единиц техники. 16 работников погибли на месте, еще 1 рабочий с ожогами 80% тела был доставлен в больницу, но через несколько часов он скончался. Экспертиза назвала наиболее вероятной причиной первоначального возгорания трение пороха о детали перегруженного станка для его резки.

Учредителю компании Александру Егоршину и генеральному директору Сергею Нистраткину предъявили обвинение в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей. 27 декабря 2023 года Шиловский районный суд приговорил Нистраткина к шести с половиной годам, Егоршина — к шести годам колонии-поселения.

2022 год. Взрыв на Крымском мосту

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик. В результате обрушились дорожные пролеты, а на проходившем по железнодорожной части составе загорелись семь цистерн с топливом. Погибли пять человек, включая водителя фуры, который, по данным следствия, не знал о взрывчатке в грузе.

Последствия взрыва на Крымском мосту Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Вечером того же дня по уцелевшей части моста открыли реверсивное движение легковых автомобилей. Машины пропускали после досмотра, ожидание проезда занимало несколько часов. Для грузового транспорта возобновили работу Керченской паромной переправы, водителям также предлагали сухопутный маршрут. Железнодорожное сообщение удалось восстановить: 9 октября с полуострова отправили все задержанные поезда.

По версии следствия, взрывчатку замаскировали под груз пленки, доставленный из Одессы через несколько стран. Организатором теракта следователи назвали главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. 27 ноября 2025 года Южный окружной военный суд приговорил восьмерых подсудимых к пожизненному заключению и взыскал с них 7 млрд руб. ущерба. Подсудимые вину не признали. Защита утверждала, что они не знали о содержимом груза и были использованы организаторами преступления втемную.

2023 год. Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Вечером 29 октября 2023 года в международном аэропорту Махачкалы вспыхнули массовые беспорядки. Их спровоцировало прибытие рейса WZ 4728 из Тель-Авива на фоне военного конфликта в секторе Газа. В мессенджерах активно распространялись сообщения о том, что на борту находятся беженцы из Израиля,— это привело к скоплению людей у аэропорта. Протестующие выходили с антиизраильскими лозунгами и плакатами в поддержку Палестины, при этом пытались проверять паспорта у граждан, чтобы выявить пассажиров из Израиля.

Кадр из видео очевидца

Толпа останавливала автомобили, выезжавшие с территории аэропорта, и устраивала их досмотр. Затем участники акции прорвались внутрь здания международного терминала. Часть людей сумела попасть на взлетно-посадочную полосу. Некоторые протестующие пытались проникнуть в прилетевший самолет: забирались на крыло и заглядывали в двигатель. В ответ Росавиация распорядилась временно закрыть аэропорт для приема и отправки рейсов.

В ходе столкновений пострадали более 20 человек, среди которых были как гражданские лица, так и сотрудники полиции. Правоохранители установили личности свыше 150 активных участников событий, порядка 60 человек задержали. Следственное управление СК по Дагестану возбудило уголовное дело по статье 212 УК РФ об организации массовых беспорядков, а расследование взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Глава Дагестана Сергей Меликов осудил действия протестующих и заявил, что беспорядки были спланированы и подогревались извне.

2024 год. Повышение ключевой ставки до 21%

25 октября 2024 года Банк России поднял ключевую ставку с 19 до 21% годовых. Она достигла максимального значения за всю историю существования этого инструмента, введенного в 2013 году. Предыдущий рекорд в 20% был установлен в 2022-м.

Председатель ЦБ России Эльвира Набиуллина Пресс-служба Банка России

Решение объяснялось сохранявшимся инфляционным давлением: спрос рос быстрее, чем предприятия могли увеличивать выпуск товаров и услуг. Компаниям не хватало работников и свободных мощностей, а потребительскую активность поддерживали рост доходов населения, кредитование и бюджетные расходы. Инфляционные ожидания населения и бизнеса в октябре достигли максимумов с начала года.

Одновременно ЦБ ухудшил прогноз инфляции на 2024 год с 6,5–7% до 8–8,5%, а возвращение к целевым 4% перенес с 2025-го на 2026 год. Регулятор допускал дальнейшее повышение ставки, но в итоге она оставалась на отметке 21% более семи месяцев. Решение о первом снижении — до 20% годовых — приняли 6 июня 2025 года.

2025 год. Взрыв на заводе в Копейске

Поздно вечером 22 октября 2025 года в Копейске Челябинской области произошел взрыв в заводском цехе, за которым последовал пожар. Инцидент случился на «Заводе пластмасс». Погибли 23 человека, еще 29 работников пострадали. Взрывы слышали жители не только Копейска, но и соседних районов Челябинска. Около двух часов ночи в зоне возгорания произошел еще один взрыв. Полностью потушить огонь удалось лишь утром 23 октября.

Прощание с погибшими во время взрыва на предприятии в Копейске Фото: Егор Ивлев

Губернатор Алексей Текслер исключил связь происшествия с атакой беспилотников. По версии следствия, к взрыву привело нарушение правил безопасности при проведении технологических операций. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем гибель людей. Расследование продолжается.

Дмитрий Квасов, Евгений Козичев, Евгений Федуненко, Олеся Мельничук