СКР возбудил дело после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе

Следственный комитет России (СКР) после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе возбудил уголовное дело. Оно расследуется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. Выясняются причины взрыва. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Взрыв произошел днем 10 апреля на складе на Партизанском переулке. После начался пожар. В этот момент в здании находились сотрудники склада. Точное число погибших и пострадавших устанавливается, следует из сообщения СКР в Telegram-канале. Место происшествия осматривает группа «наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов», указано в пресс-релизе.

По информации главы Северной Осетии Сергея Меняйло, при взрыве погибли два человека. Еще 15 пострадали. «Двое в тяжелом состоянии, один — в очень тяжелом»,— сказал господин Меняйло журналистам (цитата по ТАСС). Среди пострадавших — двое детей, они находятся в стабильном состоянии.