Подорвался на безопасности

В Ярославской области задержали гендиректора предприятия по производству пиротехники, при пожаре и взрывах на котором погибли 14 человек. Следствие планирует предъявить обвинение Алексею Пронину в нарушении требований промышленной безопасности. Меру пресечения ему изберут 30 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Утром 29 сентября стало известно о задержании гендиректора предприятия по производству пиротехники, в результате пожара на котором погибли 14 и пострадал 1 человек. По данным областного управления СКР, задержание прошло в Ярославской области. Главу предприятия подозревают в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем гибель сотрудников (ст. 217 УК).

По данным источника “Ъ”, речь идет об Алексее Пронине, директоре и учредителе ООО «Салют Юг».

Компания зарегистрирована в Минеральных Водах в 2015 году, основной вид деятельности по ОКВЭД «Торговля оптовая промышленными химикатами», производит пиротехнику в селе Кубринск. Согласно данным с портала «Руспрофайл», в период с 2014 по 2017 годы были ликвидированы три ИП господина Пронина, открытые для торговли в том числе в нестационарных торговых объектах и на рынках. В 2018 году Алексей Пронин зарегистрировал в Минводах еще одно ИП — для розничной торговли в спецмагазинах.

Следствие намерено предъявить обвинение господину Пронину 30 сентября и тогда же ходатайствовать о его аресте в суде Переславля-Залесского. Параллельно следователи сейчас устанавливают всех лиц, которые причастны к преступлению. Доклад о ходе расследования уголовного дела ждет председатель СКР Александр Бастрыкин.

Пожар на производстве петард в Кубринске начался около 16 часов 28 сентября. По данным “Ъ”, огнем полностью уничтожены два здания на территории предприятия. Несколько домов в поселке оказались повреждены в результате детонации пиротехники, а сам населенный пункт — обесточен. Сейчас власти оценивают масштабы причиненного ущерба.

Тела пятерых погибших были найдены при разборе обрушившихся конструкций. Позже число погибших увеличилось до 14. Пострадавшую женщину госпитализировали в ярославскую больницу имени Соловьева в состоянии средней степени тяжести.

После начала возгорания на предприятии в ярославских соцсетях появилась видеозапись МЧС России, на которой самолет тушит пожар с воздуха, с подписью, что это происходит в Кубринске. Однако в ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что само видео взято с тушения природного пожара, а в Кубринске применялись только автоцистерны. По состоянию на 15:40 29 сентября, спасатели продолжают работать на месте. Они ведут проливку и обследуют завалы с привлечением кинологических расчетов; по данным ТАСС, ведутся поиски нескольких пропавших.

30 сентября объявлено днем траура по погибшим, но уже накануне заседание областной думы началось с минуты молчания, а часть культурно-массовых мероприятий перенесли. Но спектакль «Преступление и наказание» по роману Федора Достоевского в Театре юного зрителя показали.

Алла Чижова, Ярославль