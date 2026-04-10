Восемь человек пострадали при взрыве на складе пиротехники во Владикавказе

МЧС присвоило повышенный ранг второй сложности пожару, возникшему после взрыва на складе пиротехники во Владикавказе. По предварительным данным, пострадали восемь человек, включая одного ребенка. Всех потерпевших госпитализировали, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По данным главы региона, взрыв произошел в складских помещениях на Партизанском переулке. На месте ЧП работают экстренные службы, следователи, а также сотрудники городского и республиканского руководства.

По информации Telegram-канала Shot, шестерых госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу, еще одного — в больницу скорой медицинской помощи. Ребенка направили в детскую клиническую больницу. Канал утверждает, что взрыв произошел в магазине фейерверков, которому несколько раз выносили предупреждения за нарушения требований пожарной безопасности.

Никита Черненко