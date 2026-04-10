СКР: взрыв во Владикавказе произошел в помещении с пиротехникой

Следственный комитет России (СКР) начал проверку после взрыва на складе во Владикавказе. По предварительным данным, хлопок произошел в помещении с пиротехникой. Следственные органы выехали на место происшествия, сообщили в управлении ведомства по Северной Осетии.

По данным главы региона Сергея Меняйло, количество пострадавших выросло до 10 человек. Двух человек госпитализировали в Клиническую больницу скорой помощи, состояние одного из них оценивают как крайне тяжелое. Семь пострадавших, включая трех в крайне тяжелом состоянии, направили в Республиканскую клиническую больницу. Врачи обследуют четверых пациентов. Ребенка направили в Детскую республиканскую клиническую больницу, его состояние стабильное. Ранее было известно о восьми пострадавших.

Взрыв произошел на Партизанском переулке во Владикавказе сегодня днем. На месте происшествия начался пожар, ему присвоили повышенный ранг сложности. По информации «РИА Новости», на месте работают более 140 сотрудников МЧС и почти 40 единиц техники.

Никита Черненко