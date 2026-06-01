При взрыве на северо-востоке Мьянмы погибли почти 40 человек

Число погибших при взрыве на складе в деревне Каунгтуп на северо-востоке Мьянмы составило 38 человек, сообщает местная медиакомпания Eleven Media Group. Контролирующая населенный пункт вооруженная группировка «Национально-освободительная армия Таанга» (TNLA) подтвердила гибель 39 человек, передает Reuters.

Последствия взрыва на складе в Мьянме

Фото: AP / Palaung Land / AP

Дым над местом взрыва в Мьянме

Фото: Social Media / Reuters

Поисковая операция на месте взрыва в Мьянме

Фото: AP / Palaung Land / AP

Последствия взрыва в Мьянме

Фото: AP / Palaung Land / AP

Фото: AP / Palaung Land / AP

Фото: Social Media / Reuters

Фото: AP / Palaung Land / AP

Фото: AP / Palaung Land / AP

Взрыв произошел 31 мая. На складе хранились взрывчатые вещества для горнодобывающих работ. Среди погибших — шестеро детей. Пострадали 70 человек. Несколько домов разрушены, поисково-спасательные работы продолжаются. Причину взрыва установят по итогам расследования.

СМИ приводят другие данные о числе жертв. Shwe Phee Myay со ссылкой на спасателей пишет, что погибли 55 человек, многие числятся пропавшими без вести. По информации CNN, вблизи места взрыва повреждено более 100 домов.

