При взрыве на северо-востоке Мьянмы погибли почти 40 человек
Число погибших при взрыве на складе в деревне Каунгтуп на северо-востоке Мьянмы составило 38 человек, сообщает местная медиакомпания Eleven Media Group. Контролирующая населенный пункт вооруженная группировка «Национально-освободительная армия Таанга» (TNLA) подтвердила гибель 39 человек, передает Reuters.
Взрыв произошел 31 мая. На складе хранились взрывчатые вещества для горнодобывающих работ. Среди погибших — шестеро детей. Пострадали 70 человек. Несколько домов разрушены, поисково-спасательные работы продолжаются. Причину взрыва установят по итогам расследования.
СМИ приводят другие данные о числе жертв. Shwe Phee Myay со ссылкой на спасателей пишет, что погибли 55 человек, многие числятся пропавшими без вести. По информации CNN, вблизи места взрыва повреждено более 100 домов.