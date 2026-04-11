После взрыва во Владикавказе задержаны подозреваемые в производстве пиротехники

Во Владикавказе задержаны местные жители, подозреваемые в незаконном производстве пиротехники. С ними проводятся следственные действия, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло. Накануне на складе пиротехники произошел взрыв, погибли два человека, еще 15 — пострадали.

Во время оперативных мероприятий, уточнил господин Меняйло, изъяты компоненты для изготовления пиротехники. «Такие случаи не должны повторяться. Все виновные понесут заслуженное, строгое наказание»,— написал глава республики в Telegram-канале.

Как рассказали «РИА Новости» в региональном управлении СКР, всего задержаны три человека. Среди них — собственник коммерческих помещений, а также двое организаторов производства пиротехники.

По факту возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух или более человек. В больницах Владикавказа к 9:30 11 апреля оставались еще 10 пострадавших. Состояние двоих детей и двоих взрослых оценивается как тяжелое.