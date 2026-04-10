Во Владикавказе произошли взрывы на складе рядом с магазином пиротехники

Во Владикавказе на улице Августовских событий произошли взрывы после пожара на складе рядом с магазином пиротехники. Экстренные службы пока не могут приступить к тушению пожара из-за детонации фейерверков.

Пожар произошел на территории склада стройматериалов компании «ХДМ». У помещений в эпицентре взрывов полностью обрушился фасад, повреждены несколько автомобилей. Местные Telegram-каналы сообщают о пострадавших, но их число неизвестно.