На складе военного завода в Болгарии произошли взрывы и начался пожар
Nova: на складах военного завода «Емко» в Болгарии произошли пожар и взрывы
В ночь на 12 сентября на складах военного завода «Емко», расположенного неподалеку от села Царева-Ливада в районе города Трявна, произошли пожар и серия взрывов. Об этом сообщил местный телеканал Nova со ссылкой на одного из директоров компании Славчо Димиева.
Пожар на заводе в районе села Царева-Ливада
Фото: Stringer / Reuters
Представители администрации заявили, что пострадавших нет, а охрану складов оперативно эвакуировали. Район происшествия оцепили, при этом угрозы для местного населения не возникло. В связи с инцидентом в регионе активировали национальную систему оповещения о чрезвычайной ситуации.
Пожар стал вторым похожим случаем за последний месяц на этом предприятии. 10 августа на складе боеприпасов в селе Белица, недалеко от Трявны, также произошли взрыв и пожар. Тогда, по предварительным данным, загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших в том инциденте также не было.
В предыдущем инциденте на объекте «Емко» 10 августа 2026 года причиной взрыва назвали возгорание грузовика, доставлявшего топливо на завод. Владелец предприятия Эмилиан Гебрев охарактеризовал произошедшее как несчастный случай, а не диверсию; после этого с завода эвакуировали около 300 человек, жертв и пострадавших не было.
У предприятия уже был сопоставимый эпизод: 31 июля 2022 года взорвался склад, где хранились устаревшие боеприпасы, не переданные заказчику из-за неуплаты. Тогда владелец компании заявлял, что человеческий фактор не мог быть причиной пожара.