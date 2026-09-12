На складе военного завода в Болгарии произошли взрывы и начался пожар

В ночь на 12 сентября на складах военного завода «Емко», расположенного неподалеку от села Царева-Ливада в районе города Трявна, произошли пожар и серия взрывов. Об этом сообщил местный телеканал Nova со ссылкой на одного из директоров компании Славчо Димиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар на заводе в районе села Царева-Ливада

Фото: Stringer / Reuters Пожар на заводе в районе села Царева-Ливада

Фото: Stringer / Reuters

Представители администрации заявили, что пострадавших нет, а охрану складов оперативно эвакуировали. Район происшествия оцепили, при этом угрозы для местного населения не возникло. В связи с инцидентом в регионе активировали национальную систему оповещения о чрезвычайной ситуации.

Пожар стал вторым похожим случаем за последний месяц на этом предприятии. 10 августа на складе боеприпасов в селе Белица, недалеко от Трявны, также произошли взрыв и пожар. Тогда, по предварительным данным, загорелся грузовой автомобиль. Пострадавших в том инциденте также не было.