Один человек погиб при взрыве на складе с пиротехникой во Владикавказе

При взрыве в складских помещениях во Владикавказе погиб один мужчина. Его тело достали спасатели из-под завалов. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Власти развернули оперативный штаб на месте происшествия. В него вошли представители силовых и экстренных служб, правоохранительные органы, а также сотрудники республиканского и городского руководства. По последней информации, пострадали 14 человек, включая двоих детей, их всех госпитализировали.

По информации Telegram-канала Shot, погибший — сотрудник магазина с фейерверками. В магазине продавали салюты от местного производителя, закрывшегося в 2024-ом году. Канал утверждает, что фейерверки могли детонировать из-за истекшего срока годности.

Взрыв во Владикавказе прогремел сегодня днем. После этого начался пожар, МЧС присвоило ему третий уровень сложности. Следственный комитет России начал проверку по факту произошедшего. По предварительным данным, взрыв произошел в помещении с пиротехникой.

Никита Черненко