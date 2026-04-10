Старая пиротехника опаснее новой

Во Владикавказе на месте взрыва склада пиротехники продолжаются аварийно-спасательные работы. Погибли два человека, пострадали не менее пятнадцати. Следствие квалифицирует происшедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Взрыв во Владикавказе прогремел 10 апреля чуть позже полудня и был слышен по всему городу. Рванули нераспроданные фейерверки, которые хранились на одном из складов крупного строительного магазина ХДМ почти в центре североосетинской столицы в Партизанском переулке. У ближайших к складу частных домов, которых там большинство, вылетели стекла, были повреждены крыши и стены. Как выяснилось позже, дети и несколько взрослых из числа пострадавших оказались задеты именно осколками стекла. Большинство отделались легкими ранениями, но были и тяжелые — троих мужчин отвезли в клиническую больницу скорой помощи.

Образовавшиеся после взрыва бетонные завалы не стали разбирать сразу — около получаса разрывались петарды и взлетали фейерверки. По этой же причине тушить образовавшийся пожар начали примерно через полтора часа. К тому времени огонь почти погас и оставался на территории складов только в качестве тлеющих островков, не представляющих опасности для окружающих строений.

При разборе завалов нашли трупы двоих мужчин — предполагается, что в момент ЧП они работали на складе.

Причины взрыва в руководстве республики и силовых структурах пока не называют, однако глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в соседнем со складами здании обнаружены компоненты для производства пиротехники. Он высказал предположение, что там мог быть нелегальный цех по изготовлению пиротехники, и пообещал, что «правоохранительные органы в этом разберутся».

В СКР сообщили, что следственными органами комитета по Северной Осетии возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц).

По данным следствия, на складе пиротехники «произошел хлопок с последующим возгоранием». В момент происшествия, по данным СКР, на территории склада находились работники, сколько из них погибло и пострадало, еще предстоит установить, как и саму причину взрыва.

На месте ЧП продолжаются работы. Решением мэрии Владикавказа в районе, где произошел взрыв, объявлен режим ЧС.

При этом следует отметить, что взрывы на складах пиротехники приводили и к еще более страшным последствиям. Так, 9 августа 2023 года рванул склад компании «Пиро-Росс» на территории Загорского оптико-механического завода (проспект Красной Армии в подмосковном Сергиевом Посаде).

В результате ЧП погибли девять человек, трое получили тяжелые увечья, еще более сотни самостоятельно обратились за медицинской помощью. Повреждения получили 1028 квартир, 64 частных домовладения, 43 нежилых объекта, 11 административных зданий и социальных объектов, а также 278 транспортных средств. Материальный ущерб физическим и юридическим лицам следствие оценило в сумму свыше 1,3 млрд руб. Трое виновных в происшедшем получили от четырех с половиной до пяти лет лишения свободы.

Заур Фарниев, Владикавказ; Николай Сергеев