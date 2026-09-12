Болгария рассматривает диверсию как возможную причину взрывов на заводе «Емко»
Власти Болгарии рассматривают диверсию как возможную причину взрывов на военном заводе «Емко» в районе города Трявна. Об этом сообщил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.
После серии взрывов на военном заводе «Емко» начался пожар
Фото: Stringer / Reuters
«Мы не исключаем вмешательства извне»,— сказал Иван Демерджиев журналистам (цитата по Reuters). По его словам, власти рассматривают предыдущие случаи взрывов и пожаров на объектах «Емко» и других компаний, чтобы установить возможную связь.
Несколько взрывов произошло в ночь на 12 сентября на складах завода «Емко». После этого начался пожар. О пострадавших не сообщалось. Это второй подобный случай на предприятии «Емко» за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел 10 августа на складе боеприпасов в селе Белица.
Версия внешнего вмешательства опирается не только на сам факт взрывов, а на повторяющуюся деталь прежних расследований: в четырех взрывах на болгарских заводах по производству боеприпасов в 2011–2020 годах уничтожалась продукция, предназначенная для вывоза в Грузию и на Украину. Болгарская прокуратура сообщала о сходстве этих случаев и изучала причастность к ним шестерых россиян.
В апреле 2021 года прокуратура также допускала взаимосвязь между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах. Поэтому проверка прежних пожаров и взрывов рассматривается как поиск повторяющегося способа действий и возможных связей между эпизодами, а не как вывод о виновности конкретных лиц.