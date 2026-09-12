Болгария рассматривает диверсию как возможную причину взрывов на заводе «Емко»

Власти Болгарии рассматривают диверсию как возможную причину взрывов на военном заводе «Емко» в районе города Трявна. Об этом сообщил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После серии взрывов на военном заводе «Емко» начался пожар

Фото: Stringer / Reuters После серии взрывов на военном заводе «Емко» начался пожар

Фото: Stringer / Reuters

«Мы не исключаем вмешательства извне»,— сказал Иван Демерджиев журналистам (цитата по Reuters). По его словам, власти рассматривают предыдущие случаи взрывов и пожаров на объектах «Емко» и других компаний, чтобы установить возможную связь.

Несколько взрывов произошло в ночь на 12 сентября на складах завода «Емко». После этого начался пожар. О пострадавших не сообщалось. Это второй подобный случай на предприятии «Емко» за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел 10 августа на складе боеприпасов в селе Белица.