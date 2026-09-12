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Болгария рассматривает диверсию как возможную причину взрывов на заводе «Емко»

Власти Болгарии рассматривают диверсию как возможную причину взрывов на военном заводе «Емко» в районе города Трявна. Об этом сообщил министр внутренних дел Болгарии Иван Демерджиев.

После серии взрывов на военном заводе «Емко» начался пожар

После серии взрывов на военном заводе «Емко» начался пожар

Фото: Stringer / Reuters

После серии взрывов на военном заводе «Емко» начался пожар

Фото: Stringer / Reuters

«Мы не исключаем вмешательства извне»,— сказал Иван Демерджиев журналистам (цитата по Reuters). По его словам, власти рассматривают предыдущие случаи взрывов и пожаров на объектах «Емко» и других компаний, чтобы установить возможную связь.

Несколько взрывов произошло в ночь на 12 сентября на складах завода «Емко». После этого начался пожар. О пострадавших не сообщалось. Это второй подобный случай на предприятии «Емко» за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел 10 августа на складе боеприпасов в селе Белица.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Версия внешнего вмешательства опирается не только на сам факт взрывов, а на повторяющуюся деталь прежних расследований: в четырех взрывах на болгарских заводах по производству боеприпасов в 2011–2020 годах уничтожалась продукция, предназначенная для вывоза в Грузию и на Украину. Болгарская прокуратура сообщала о сходстве этих случаев и изучала причастность к ним шестерых россиян.

В апреле 2021 года прокуратура также допускала взаимосвязь между взрывами в Болгарии, попыткой отравления трех болгарских граждан и взрывами в других странах. Поэтому проверка прежних пожаров и взрывов рассматривается как поиск повторяющегося способа действий и возможных связей между эпизодами, а не как вывод о виновности конкретных лиц.

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