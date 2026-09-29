На месте сгоревшего завода пиротехники под Ярославлем продолжаются поиски тел

Спасатели продолжают разбирать завалы и искать тела погибших на месте сгоревшего завода по производству пиротехники в Ярославской области. Сотрудники МЧС продолжали работу и ночью.

По последним данным, из-за пожара на предприятии погибли 14 человек. Одна женщина пострадала — она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. «РИА Новости» со ссылкой на силовые службы региона писало, что в момент пожара на заводе могли находиться «до 15 человек».

Пожар на заводе пиротехники произошел 28 сентября в селе Кубринск. Огонь охватил два здания, в которых находилось производство компании «Салют-Юг». Агентство ТАСС сообщало, что из-за взрыва были повреждены девять многоквартирных домов. Часть населенного пункта была обесточена. Из детских центров, которые находятся вблизи предприятия, эвакуировали детей и педагогов. 30 сентября в Ярославской области объявлен траур.

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