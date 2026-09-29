На месте сгоревшего завода пиротехники под Ярославлем продолжаются поиски тел
В Ярославской области продолжаются поиски тел под завалами сгоревшего завода
Спасатели продолжают разбирать завалы и искать тела погибших на месте сгоревшего завода по производству пиротехники в Ярославской области. Сотрудники МЧС продолжали работу и ночью.
По последним данным, из-за пожара на предприятии погибли 14 человек. Одна женщина пострадала — она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. «РИА Новости» со ссылкой на силовые службы региона писало, что в момент пожара на заводе могли находиться «до 15 человек».
Пожар на заводе пиротехники произошел 28 сентября в селе Кубринск. Огонь охватил два здания, в которых находилось производство компании «Салют-Юг». Агентство ТАСС сообщало, что из-за взрыва были повреждены девять многоквартирных домов. Часть населенного пункта была обесточена. Из детских центров, которые находятся вблизи предприятия, эвакуировали детей и педагогов. 30 сентября в Ярославской области объявлен траур.
Подробнее — в материале «Ъ» «Смертельный салют».
Последняя проверка предприятия 26 ноября 2024 года выявила видимые нарушения изоляции электропроводов, за что компании вынесли предостережение. Этот факт не устанавливает причину нынешнего пожара, но показывает, что состояние электросети уже было зафиксировано инспекторами как проблема безопасности на производстве.
После аварии силовики задержали директора предприятия Алексея Пронина и повезли его в Переславль для дальнейших разбирательств. Следствие рассматривает не только обстоятельства самого возгорания, но и действия руководства предприятия.