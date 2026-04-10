Второго ребенка госпитализировали после взрыва во Владикавказе

Число пострадавших после взрыва на складе с пиротехникой во Владикавказе выросло до 14 человек. Травмы получил еще один ребенок, его доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Еще двух пациентов направили в Республиканскую клиническую больницу, рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

МЧС повысило ранг пожара на складе до третьего уровня сложности. Площадь возгорания оценивается в 750 кв. м, площадь обрушения — в 800 кв. м. На месте работают 63 сотрудника экстренных служб и 18 единиц техники.

Взрыв во Владикавказе произошел на Партизанском переулке сегодня днем. Ранее сообщалось о 10 пострадавших, включая одного ребенка. СКР начал проверку по факту произошедшего. По предварительной информации, взрыв произошел в помещении с пиротехникой.

