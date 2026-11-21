В июне 1992 года министр обороны России Павел Грачев (на фото в центре) распорядился передать дудаевцам половину всего имевшегося в Чечне оружия и боеприпасов. По словам министра, это был вынужденный шаг, потому что значительная часть «передаваемого» оружия уже была захвачена, а вывезти оставшееся не было возможности из-за отсутствия солдат и эшелонов. В свою очередь, первый вице-премьер Олег Лобов на заседании Госдумы объяснил появление большого количества оружия у жителей Чеченской Республики так: «Вы знаете, что в 1991 году огромное количество оружия было частично передано, а частично — и в основном — захвачено силовым путем в период выхода войск из Чеченской Республики. Это был период реорганизации. Количество этого оружия исчисляется десятками тысяч единиц, и оно рассредоточено по всей Чеченской Республике, схоронено по жилым домам, лесам и пещерам»