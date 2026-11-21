“Ъ” продолжает проект, в котором напоминает читателям о политических потрясениях, терактах, природных и техногенных катастрофах, экономических кризисах и других напастях, с которыми сталкивалась постсоветская Россия.
1991 год. Угон Ту-154 в Анкару Шамилем Басаевым
9 ноября 1991 года в аэропорту Минеральных Вод трое вооруженных боевиков захватили пассажирский самолет Ту-154 и 178 пассажиров и членов экипажа. Рейс должен был вылетать в Екатеринбург, но угрожавшие оружием террористы заставили пилотов вылететь в Турцию. Возглавлял группу никому тогда не известный сторонник независимой Ичкерии («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) Шамиль Басаев.
После приземления в Анкаре Басаев провел пресс-конференцию, на которой резко осудил введение президентом Ельциным режима ЧП в Чечено-Ингушетии. Так террористы пытались привлечь внимание к ситуации в мятежном регионе. Вскоре с разрешения турецких властей самолет вылетел в Грозный, где все заложники были отпущены. 10 ноября другим рейсом их доставили в Екатеринбург. Так бескровно началась карьера «террориста номер один» Шамиля Басаева. Следующие два года он будет воевать в Карабахе и Абхазии, а в 1994-м вернется в Чечню опытным полевым командиром и примет участие в войне с федеральными силами.
Будущий террорист номер один, с помощью захвата Ту-154 на весь мир заявивший об агрессивной политике России на Кавказе, тогда с триумфом вернулся из Анкары в Грозный. Столица Ичкерии («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) уже была не подконтрольна Москве. Басаев на местном телевидении хвалился успешно проведенным терактом.
Вечером 11 ноября 1992 года в районе военного аэродрома Мигалово под Тверью потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей», выполнявший коммерческий рейс в Ереван. На четвертой минуте полета после уборки закрылков машина начала терять высоту. Экипаж попытался исправить положение, взяв штурвалы «на себя», но это привело к выходу на закритические углы атаки, сваливанию и падению «Антея» в болото близ деревни Некрасово. На борту находились семь членов экипажа и 26 пассажиров — все они погибли.
По злой иронии причиной крушения некогда самого мощного транспортного самолета стал перегруз почти в 20 т. В Мигалово не было весов, и экипаж оценивал тяжесть груза по накладным: 9 т искусственной кожи, 9 т сахара, 640 коробок водки, два автомобиля Volvo и некоторое количество «левака». Подозревая перегруз, бортинженер перед вылетом слил 10 т керосина, но это не спасло «Антей» от катастрофы. Неподалеку от места трагедии родственники жертв установили мемориал в память о жертвах катастрофы.
Как рассказал пожелавший остаться неизвестным прапорщик, на борту, помимо пассажиров, находился груз — водка, спирт, ткани и автомашина Toyota. Кроме того, неизвестный подполковник на месте аварии искал чемодан. А найдя его, исчез вместе с находившимися в нем 50 млн руб.
1993 год. Отставка главы Свердловской области Эдуарда Росселя
10 ноября 1993 года указом президента Ельцина был отстранен с должности глава администрации Свердловской области Эдуард Россель. Днем ранее «в связи с нарушением Конституции, выразившимся в провозглашении Уральской Республики» (одноименное движение в 2024 году признано террористическим и запрещено в РФ), также был распущен Свердловский областной совет. Так закончилась попытка Эдуарда Росселя повысить статус вверенного ему региона до республиканского, а вместе с ней и чаяния региональных элит о глубокой федерализации России.
В апреле в Свердловской области был проведен референдум, на котором 83,5% жителей поддержали идею о присвоении региону республиканского статуса. 1 июля декларацию о провозглашении Республики принял облсовет. 31 октября вступила в силу новая республиканская конституция и назначены выборы нового главы. Однако Ельцин, только что переживший вооруженное противостояние с парламентом, не мог допустить расползания властных полномочий по регионам. Тем более что идея особой Уральской республики («Уральская республика» признана террористической организацией и запрещена в РФ) в составе РФ начинала вызывать симпатии элит в соседних регионах.
Спустя всего месяц после отставки Россель одержал убедительную победу на выборах в Совет Федерации, получив 59,3% голосов избирателей Свердловской области. В 1995-м избрался губернатором области и проработал на посту до 2009 года.
«Нам не нужен суверенитет, но очень нужна самостоятельность»
26 ноября 1994 года после тщательной подготовки антидудаевская оппозиция провела неудачный штурм Грозного. Фактически операцией руководили российские спецслужбы, а экипажи тяжелой военной техники, ведшие бои в центре города, были укомплектованы солдатами и офицерами Кантемировской и Таманской дивизий без опознавательных знаков. Дудаевцы уничтожили колонны бронетехники и несколько десятков солдат. До сотни человек были взяты в плен.
Руководство Чечни показало видеозаписи с захваченными солдатами и призвало Москву признать их принадлежность российской армии, в противном случае их обещали расстрелять. В итоге пленников в течение декабря вывозили из Чечни депутаты Госдумы и журналисты.
Ноябрьский штурм Грозного можно считать первым актом Чеченской войны. После неудачи политических оппонентов Джохара Дудаева перед Кремлем оставалось два возможных варианта: признание в той или иной степени суверенитета Ичкерии («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) или задействование российской армии для усмирения мятежного региона. Последний вариант будет приведен в исполнение 11 декабря с вводом в Чечню объединенной группировки федеральных войск, что 31 декабря выльется в печально известный новогодний штурм Грозного.
ФСК тайно вербовала наемников в гвардейских частях, наемники-гвардейцы воевали в составе формирований оппозиции, оппозиция разбежалась, наемники немедля сдались в плен, МО и ФСК поспешили отречься от своих пленных, а неизвестные самолеты произвели неприцельное бомбометание по жилым кварталам Грозного. В итоге пленники при содействии Дудаева, думцев и российских СМИ рассказывают о темных делах МО и ФСК… думцы толпами ездят в Грозный и наперебой изъявляют желание оставаться в гостях у Дудаева до тех пор, пока угроза военной операции не будет снята.
В начале ноября 1995 года на Петропавловск-Камчатский обрушился тайфун «Анжела», принесший аномальные ливни и ветер до 30 м/с. Только за 9 ноября выпало 140 мм осадков, а за три следующих дня — почти четыре месячные нормы. В результате на улице Рябиковской «поплыл» фундамент сразу у шести многоквартирных домов. Пятиэтажка под номером 81 и вовсе сползла по склону и накренилась на 15 градусов — в три раза круче, чем Пизанская башня.
Ошеломленных жителей из накренившихся домов эвакуировали по пожарным лестницам, вещи приходилось выбрасывать из окон. «Дом падает, всем срочно покинуть здание!» — кричали спасатели в мегафоны. Благодаря оперативной работе спасателей удалось избежать жертв. Однако более 500 человек в Петропавловске-Камчатском остались без крова — все «поплывшие» дома в итоге снесли. Общий ущерб от стихии в регионе оценивался в 172 млрд руб. В Хабаровском крае 20 человек попали в больницу с травмами, на Сахалине трое погибли.
В Петропавловске-Камчатском был полностью разрушен двухэтажный 16-квартирный дом, в другом 100-квартирном доме одна из двух секций наклонилась под углом около 30°. В одном из микрорайонов под действием ливневых дождей поплыли фундаменты пятиэтажного, четырехэтажного и нескольких двухэтажных домов.
В ночь на 16 ноября 1996 года в Каспийске (Дагестан) в девятиэтажке на улице Ленина прогремел мощный взрыв. Взрывное устройство мощностью до 150 кг в тротиловом эквиваленте сработало в подвале под несущими конструкциями, из-за чего целая секция дома сложилась вертикально вниз. В ведомственном здании проживали семьи офицеров Закавказского пограничного округа. Из 106 человек, оказавшихся под завалами, погибли 69.
На место трагедии выезжали глава МЧС Сергей Шойгу и председатель правительства Виктор Черномырдин. Президент Борис Ельцин объявил 19 ноября днем общенационального траура. Следствие рассматривало несколько версий, включая «чеченский след», однако лидеры Ичкерии («Чеченская республика Ичкерия» признана террористической организацией и запрещена в РФ) публично от теракта открестились и даже осудили его организаторов. Спустя год главной версией следствия стала месть контрабандистов и «икорной мафии», которой накануне трагедии каспийские пограничники сорвали сделку на $2 млн. В 2003-м ФСБ официально приостановила расследование. Со ссылкой на источники в ведомстве журналисты тогда сообщали, что все причастные к теракту уничтожены в ходе контртеррористических операций.
Взрыв дома в Каспийске стал первым масштабным терактом такого рода в России. Именно там спасатели МЧС учились разбирать руины жилых домов и, в частности, впервые применили практику «часа тишины» для поиска под завалами живых людей. Последним же спасенным стал стаффордширский терьер, извлеченный спасателями из-под руин на 55-м часу поисков.
В один миг под обломками здания оказались десятки людей. В доме шириной почти 80 метров образовался 40-метровый проем, откуда уже через несколько секунд стали раздаваться стоны и крики о помощи. Огромное облако пыли на фоне черного неба и вопли сдавленных плитами людей — это первое, что увидели и услышали тысячи жителей близстоящих домов, разбуженные страшным грохотом и звоном разбитых стекол в своих квартирах.
1997 год. Взрыв на торпедном складе под Владивостоком
7 ноября 1997 года на минно-торпедном складе Тихоокеанского флота возле бухты Горностай под Владивостоком взорвались 12 противолодочных мин МТПК. На месте взрыва образовалась воронка глубиной около 12 м, взрывной волной выбило стекла в соседнем поселке Рыбачий, где проживали 6 тыс. человек. Обошлось без жертв, но если бы остальные боеприпасы от эпицентра взрыва не отделял земляной вал, то, по оценкам военных, весь поселок мог «попросту развалиться».
Военная прокуратура ТОФ возбудила дело по статье «Диверсия»: боеприпасы такого типа, по заключению специалистов, при нагреве должны плавиться и гореть, но не детонировать. У следствия были основания сомневаться в случайности: мины хранили под открытым небом и охраняли так, что корреспонденты “Ъ” легко проникли к месту взрыва, а один морской пехотинец предлагал журналистам проехать туда же на съемку за $100.
Ответственность взяла на себя несуществующая «Революционная партизанская бригада РВС», а уже в ночь на 11 ноября склад загорелся снова, и пожар на 1800 кв. м уничтожил остатки улик. Позже выяснилось, что двое офицеров минно-торпедного управления разобрали 250 стабилизаторов мин, чтобы сбыть содержащиеся в них драгметаллы. Взрыв мин мог стать следствием нарушения их целостности, но достоверно причины так и не установили — уголовное дело заглохло.
Только через час после взрыва все подъезды к хранилищу боеприпасов были перекрыты. Наряды морских пехотинцев не позволяли журналистам производить видео- и фотосъемку. Правда, один из бойцов предложил провести фотокорреспондента к месту взрыва за $100, но потом передумал.
1998 год. Убийство депутата Госдумы Галины Старовойтовой
20 ноября 1998 года в подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге была застрелена депутат Госдумы Галина Старойтова — правозащитница, сопредседатель «Демократической России» и в начале 1990-х советник президента по межнациональным вопросам. Киллеры подкараулили ее поздно вечером у парадной и расстреляли из обрезанного пистолета-пулемета. Помощник Руслан Линьков, сопровождавший Старовойтову, был ранен в голову и шею, но выжил и позже дал следствию ключевые показания. Для постсоветской России это стало одним из самых громких политических заказных убийств девяностых.
Дело расследовалось больше двух десятилетий, в разные годы приостанавливалось, но постепенно замыкалось на петербургский криминалитет. В 2005 году Петербургский городской суд приговорил организатора покушения бывшего прапорщика ГРУ Юрия Колчина и киллера Виталия Акишина к 20 и 23 с половиной годам соответственно. В 2015-м к 17 годам приговорили еще одного организатора убийства — экс-депутата от ЛДПР Михаила Глушенко (Хохол). Он указывал в качестве заказчика лидера тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина. Последний был привлечен к уголовному делу в 2019 году, однако в постановлении суда было указано, что и он был лишь одним из организаторов в цепочке. Заказчиком же является некое «неустановленное лицо», испытывавшее «острое неприятие» деятельности Старовойтовой и «решившее прекратить ее государственную и политическую деятельность путем убийства».
В ночь на 30 ноября 1999 года Санкт-Петербург пережил одно из сильнейших наводнений XX века. Уровень воды в Неве поднялся на 262 см выше ординара, превысив критическую отметку более чем на метр. Наводнению предшествовал шквальный ветер скоростью 32 м/с. Он повалил более 1700 деревьев, оборвал ЛЭП, нарушив работу Ленинградской АЭС и оставив без света несколько сотен населенных пунктов. В Петербурге ветер сорвал с якоря плавучий ресторан «Флагман», который чуть не врезался в опору Троицкого моста. Ветер вызвал сильный морской нагон, который затопил более 90 кв. км прибрежных территорий в акватории Невы. В самом Петербурге из-за наводнения не работало уличное освещение, закрылись несколько станций метро, были затоплены подвалы Эрмитажа и Русского музея.
Несмотря на масштаб стихии, человеческих жертв среди горожан удалось избежать — во многом потому, что основной удар пришелся на ночные часы, а предупреждение о наводнении было передано заранее через СМИ. Погибли лишь двое рыбаков, вышедших в Финский залив уже после штормового предупреждения. Материальный ущерб от бедствия в Петербурге оценивался в 15,4 млн руб. Наводнение ноября 1999 года стало шестым по мощности за всю историю города.
К 4.40 вода поднялась на 40 см выше критической отметки. В результате общая площадь затопления, по данным МЧС, составила 92 кв. км. В основном это Курортный район Петербурга и ближайшие пригороды: Лисий Нос и Лахта. К счастью, эта зона зимой мало населена, к тому же полоса затопления тянулась по пляжам и низинам. Тем не менее в ряде мест были подтоплены подвальные помещения и первые этажи зданий. Например, в санатории «Аврора» спасателям среди ночи пришлось эвакуировать отдыхающих, в том числе 31 ребенка.
13 ноября был вызван на допрос бизнесмен Владимир Гусинский. Генпрокуратура возобновила прекращенное летом уголовное дело против бывшего главы холдинга «Медиа-Мост» о мошенничестве. Фигурант в Генпрокуратуру не явился — летом он покинул Россию. Власти объявили его сначала в федеральный, а потом и в международный розыск. 13 декабря олигарха арестовали в Испании и заключили под стражу. До 18 апреля 2001 года Гусинский находился преимущественно под домашним арестом, несколько раз был переведен в тюрьму и обратно, после чего вышел на свободу. 19 мая 2004 года ЕСПЧ признал обвинения против олигарха политически и коммерчески мотивированными.
15 ноября на допрос должен был явиться Борис Березовский. Следствие предупредило о возможной смене его процессуального статуса — до этого олигарх проходил как свидетель — и готовящихся новых обвинениях. Березовский, бывший в тот момент за границей, отказался возвращаться в Москву, заявив, что возобновление дела «Аэрофлота» имеет политические мотивы и связано с критикой бизнесмена в адрес президента России Владимира Путина.
На следующий допрос 27 ноября Березовский также не явился. 7 декабря был арестован по обвинению в мошенничестве друг бизнесмена — бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, с остальных обвиняемых взяли подписку о невыезде. Дело завершилось в 2007-м признанием Березовского виновным в хищении $52 млн, принадлежащих компании. Олигарха заочно приговорили к шести годам колонии общего режима.
2001 год. Катастрофа Ил-18 под Калязином
19 ноября в 24 км к юго-востоку от Калязина упал пассажирский самолет Ил-18 авиакомпании «ИРС Аэро», летевший из Хатанги в Москву. Погибли все находившиеся на борту: 18 пассажиров и 9 членов экипажа. Из-за полного разрушения воздушного судна точная причина его крушения так и не была установлена. Вероятно, авария произошла из-за сбоя в работе автопилота: руль высоты неожиданно перевел самолет в пикирование под углом 40–42°, из-за перегрузки пилоты не смогли удержать штурвал. Впоследствии в эксплуатации судна обнаружили нарушения: срок использования всех четырех двигателей истек, формуляры были заполнены с ошибками и пропусками, а рабочее время экипажа превышало норму на 3 часа 15 минут.
Из-за несоблюдения правил работу «ИРС Аэро» ограничили, сократив количество направлений перевозок. Через год снова случилось происшествие: еще один пассажирский Ил-18 компании, зарегистрированный как грузовой, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. После этого у «ИРС Аэро» отозвали сертификат эксплуатанта, а в 2003 году перевозчик прекратил работу.
Большинство гражданских Ил-18 начали списывать еще в 1980-х, но полного запрета на использование модели для коммерческих пассажирских перевозок не было. Его ввели после катастрофы под Калязином в октябре 2002 года. При этом специальные военные модификации самолета продолжают летать до сих пор.
2002 год. Крушение электрички на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга
11 ноября на Балтийском вокзале пустой пригородный поезд ЭР2–1280 самопроизвольно пришел в движение. Он разогнался до 41 км/ч и врезался в заградительные отбойники, снес табло и фрагмент платформы, а два первых вагона вылетели на перрон. Четыре человека, находившиеся в тот момент у путей, погибли на месте, еще девять пострадали. Перед трагедией поезд выкатили из ремонтного цеха, чтобы подготовить к обкатке. Тормоз выставлен не был, а под колеса ремонтники поместили только один тормозной башмак. Короткое замыкание активировало режим тяги, что привело состав в движение. В одном из 10 вагонов в момент схода состава находился слесарь Сергей Мартынов, но в панике, вместо того чтобы сорвать стоп-кран, он побежал в хвостовую кабину.
Рассмотрение дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта началось в январе 2004 года. Обвиняемыми стали машинист Николай Бугаев и слесарь Николай Шапичев. Первый отошел из кабины в депо, не затормозив состав, второй, превысив свои должностные полномочия, поднял токоприемники и включил вспомогательные машины. Машиниста приговорили к трем годам, слесаря — к двум годам в колонии-поселении.
Движение поездов на вокзале восстановили уже на следующий день. Родственникам погибших выплатили по 25 тыс. руб., раненные получили по 15 тыс. руб. После аварии на вокзалах стали массово устанавливать сбрасывающие остряки, которые уводят поезд с основных путей в случае самопроизвольного ската, отказа тормозов или ошибок персонала.
В ночь с 23 на 24 ноября 2003 года в блоке «А» корпуса №6 общежития РУДН на улице Миклухо-Маклая в Москве начался пожар. Площадь возгорания превысила 1 тыс. кв. м. Погибли 44 студента и абитуриента из 39 стран, находящиеся на двухмесячном карантине по приезде в Россию. 15 из них умерли от травм, которые получили, выпрыгивая из окон в попытках спастись от огня. Еще 156 человек пострадали. Согласно показаниям нигерийки Нванко Стефани Унома, которая единственная из соседок была в загоревшейся комнате, дым разбудил девушку в два часа ночи. Студентка не пыталась найти и потушить очаг возгорания, вместо этого выпрыгнула в окно со второго этажа и ушла в соседний корпус к друзьям.
Следствие не установило причину возгорания. В ходе проверки выявили нарушения пожарной безопасности: в корпусе отсутствовала автоматическая сигнализация, запасной выход был заперт, отделочные материалы были горючими, а студентов не обучили действиям при чрезвычайной ситуации.
27 февраля 2007 года суд признал виновными пятерых сотрудников РУДН и пожарного инспектора Павла Лонина — он и проректор вуза, единственные из всех подсудимых, получили реальные сроки: два года и год и шесть месяцев колонии-поселении соответственно. Осужденные также должны были выплатить 1,3 млн руб. пострадавшим в пожаре студентам и родственникам погибших.
2004 год. Политический и клановый кризис в Карачаево-Черкесии
8 ноября в заброшенной шахте около аула Кумыш нашли останки семерых бизнесменов, убитых месяцем ранее на даче зятя президента республики Алия Каитова. На следующий день в Черкесске произошел массовый митинг. В нем приняли участие до 3 тыс. человек. Протестующие захватили Дом правительства и потребовали отставки главы региона Мустафы Батдыева. Они также хотели добиться наказания всех причастных к убийству бизнесменов в ночь с 10 на 11 октября и расстрела вице-премьера республики Ансара Тебуева 18 октября. В результате штурма Дома правительства пострадали 29 милиционеров, ущерб зданию составил более 3 млн руб. Четверо участников погрома впоследствии получили условные сроки.
10 ноября полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак прибыл в республику и на следующий день провел переговоры с семьями убитых и руководством Карачаево-Черкесии. Своих постов лишились прокурор региона Владимир Ганночка, глава местного МВД Александр Обухов и начальник УВД Черкесска Борис Хализов. Мустафа Батдыев сохранил власть до конца срока полномочий.
27 декабря 2006 года суд вынес приговор 16 обвиняемым по делу об убийстве бизнесменов. Восемь подсудимых были сотрудниками милиции, им вменялось укрывательство преступления. Двое непосредственных исполнителей получили пожизненные сроки. Еще до приговора дочь президента республики развелась с Каитовым.
2005 год. Катастрофа Cessna под Ступино
19 ноября под Ступино в Московской области разбился самолет Cessna 208B Grand Caravan авиакомпании «Иволга-Авиа». Он следовал из Воронежа в Москву. Погибли все находившиеся на борту восемь человек. Среди пассажиров были помощник и сын депутата Госдумы РФ Николая Ольшанского Игорь и сын экс-председателя Воронежского горисполкома Владимира Анищева Дмитрий. Они летели в столицу с охоты. Причиной аварии стали сложные метеоусловия — низкая облачность, мокрый снег, а также неполадки в противообледенительной системе Cessna.
Экипаж, в свою очередь, недооценил обстоятельства: не выключил автопилот при снижении и не сменил из-за погоды пункт назначения — пилоты спешили приземлиться в установленное время именно в Москве. Сам лайнер был выпущен в США в 2004 году и совсем недавно прошел техобслуживание в Финляндии. Наличие на борту сразу трех самописцев помогло детально реконструировать последние минуты полета. Обычно эту модель не оборудуют черными ящиками, утяжеляющими легкий самолет, поэтому рейс Воронеж—Москва стал первым в истории разбившимся Cessna 208В Grand Caravan, который «записал» свое крушение.
Катастрофа под Ступино стала одним из ключевых факторов доработки компанией своих противообледенительных систем. Правила использования автопилота в условиях образования льда ужесточили, а для экипажей модели 208В Grand Caravan ввели обязательный курс подготовки к полетам зимой.
2006 год. Пожар на металлургическом комбинате в Челябинске
Вечером 28 ноября произошел крупный пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК). Погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Возгорание произошло в пятом листопрокатном цехе, после чего огонь распространился примерно на 1,2 тыс. кв. м, обрушились перекрытия и кровля. Выдвигалась версия, что при проектировании здания была допущена ошибка, которая привела к такому количеству жертв: большинство людей погибло именно под обломками.
Пожар потушили к утру следующего дня. Сильное горение поддерживал полипропилен, из которого были изготовлены промывочные и травильные ванны, система воздуховодов и кислотопроводы. Точную причину пожара государственная комиссия не установила. Госпожнадзор при повторной проверке выявил более 1 тыс. нарушений правил пожарной безопасности. К административной ответственности привлекли 20 сотрудников цеха. О результатах уголовного дела публично не сообщалось.
1 декабря объявили в Челябинской области днем траура. Руководство ММК выплатило родственникам погибших по 500 тыс. руб., региональные власти — еще по 100 тыс., семьям пострадавших назначили ежемесячную материальную поддержку.
2007 год. Теракт в автобусе Пятигорск—Владикавказ
Вечером 22 ноября на границе Северной Осетии и Кабардино-Балкарии в рейсовом автобусе «Икарус» взорвалась бомба мощностью до 500 г в тротиловом эквиваленте. Погибли шесть пассажиров, в том числе ребенок, 13 человек получили ранения. Автобус ехал из Пятигорска во Владикавказ и перед взрывом остановился для проверки документов на посту ДПС «Братск». Бомбу активировала смертница, сидевшая в задней части салона, ее личность установили только через восемь лет, но имя не разглашали.
Через 17 дней на автовокзале Невиннномысска был совершен теракт в еще одном рейсовом «Икарусе», который направлялся из Пятигорска в Ставрополь. ФСБ по Ставропольскому краю в ходе расследования установило, что в обоих случаях использовался пластит. Появлялись слухи об объединении уголовных дел, но представители органов их опровергли. Власти региона приняли решение усилить контроль за автобусным сообщением: запретили останавливаться без надобности на промежуточных точках, ввели поименную продажу билетов и обязали устанавливать в салоне видеокамеры.
2008 год. Теракт на остановке во Владикавказе
6 ноября на остановке возле Центрального рынка во Владикавказе произошел взрыв. Смертница привела в действие бомбу мощностью в 300–500 г тротила, начиненную поражающими элементами, в тот момент, когда к тротуару подъехала маршрутка. Погибли 12 человек, включая террористку, еще 41 человек получил ранения. 8 ноября в республике был объявлен траур.
Взрыв стал частью серии терактов на Северном Кавказе. Вероятно, целью теракта могла быть дестабилизация ситуации в регионе и обострение осетино-ингушского конфликта. Организатором подрыва называли лидера бандподполья Доку Умарова. ФСБ также заявляла о причастности международных террористических организаций, но точного виновника ноябрьского происшествия не установили. Семьи погибших получили по 300 тыс. руб. и еще по 25 тыс. на похороны, тяжелораненым выплатили по 100 тыс. руб., остальным пострадавшим — по 50 тыс. руб.
Следующее крупное нападение произошло в центре Владикавказа в сентябре 2010 года — в результате подрыва машины погибли 18 человек, 233 пострадали.
2009 год. Подрыв «Невского экспресса»
27 ноября 2009 года террористы подорвали поезд «Невский экспресс», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург. Бомба сработала на перегоне Алешинка—Угловка, на границе Тверской и Новгородской областей. В результате взрыва три последних вагона сошли с рельсов. Погибли 28 человек, еще 132 получили травмы. На следующий день на месте катастрофы произошел второй взрыв. Пострадали сотрудники следственной группы, включая председателя Следственного комитета при прокуратуре РФ Александра Бастрыкина.
По версии следствия, теракт организовала группировка Александра Тихомирова, известного как Саид Бурятский. В марте 2010-го его убили во время спецоперации в ингушском селе Экажево, других подозреваемых задержали.
22 мая 2012 года Тверской областной суд назначил пожизненное заключение Зелимхану Аушеву, а также Мураду, Беслану и Татархану Картоевым. Еще шесть подсудимых получили от семи до восьми лет за участие в незаконном вооруженном формировании и хранение оружия. 25 февраля 2013-го Верховный суд изменил этим шестерым режим колонии со строгого на общий. Пожизненные сроки остались в силе.
В ночь с 4 на 5 ноября 2010 года в станице Кущевской Краснодарского края в доме фермера Сервера Аметова убили 12 человек, включая четверых детей. Среди погибших были хозяин дома, его родственники, гости и соседи. Расследование вывело на группировку Сергея Цапка, бывшего депутата районного совета. Выяснилось, что ее участники годами совершали убийства, вымогательства и другие тяжкие преступления. Всего следствие и суд установили их причастность к 19 убийствам.
19 ноября 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению Сергея Цапка, Владимира Алексеева и Игоря Черных. Вячеслав Цеповяз и дядя главаря Николай Цапок получили по 20 лет, Владимир Запорожец — 19 лет. Еще раньше двадцатилетние сроки назначили Андрею Быкову и Вячеславу Рябцеву, заключившим соглашения со следствием.
В июле 2014 года Черных покончил с собой в СИЗО, а Сергей Цапок умер в медчасти следственного изолятора. Позднее Быков и Рябцев получили помилование после отправки на СВО. Рябцев получил ранение, вернулся в Краснодарский край, женился и устроился на работу. В июле 2025-го родственникам Быкова сообщили о его гибели в зоне СВО.
Что стало с основными участниками ОПГ «Цапковские»
В ночь на 9 ноября 2011 года с космодрома Байконур запустили автоматическую межпланетную станцию «Фобос-Грунт». Она должна была отправиться к Марсу, совершить посадку на его спутник Фобос и доставить на Землю образцы грунта. Миссия была рассчитана почти на три года, ее стоимость оценивалась примерно в 5 млрд руб.
Ракета-носитель вывела аппарат на околоземную орбиту, однако затем двигательная установка станции не выполнила два необходимых маневра. Вместо полета к Марсу «Фобос-Грунт» остался вращаться вокруг Земли. Специалисты рассчитывали исправить ситуацию, передав на борт новую программу, но отправить станцию к цели так и не удалось.
15 января 2012 года аппарат вошел в атмосферу и разрушился. Его обломки упали в Тихом океане примерно в 1250 км западнее чилийского острова Веллингтон. Поверхности достигли около 30 фрагментов общей массой приблизительно 200 кг.
2012 год. Отставка министра обороны Анатолия Сердюкова
6 ноября 2012 года Владимир Путин отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова. Его место занял Сергей Шойгу, на тот момент губернатор Московской области. Президент объяснил перестановку необходимостью обеспечить объективное расследование нарушений в военном ведомстве.
Отставке предшествовали обыски по делу подконтрольного Минобороны холдинга «Оборонсервис». Следственный комитет расследовал продажу земельных участков, недвижимости и акций по заниженным ценам. Первоначальный ущерб оценивался в 3 млрд руб. Одной из главных фигурантов стала бывшая руководительница департамента имущественных отношений министерства Евгения Васильева, входившая в ближайшее окружение Анатолия Сердюкова.
Сам экс-министр по делу «Оборонсервиса» проходил свидетелем. Впоследствии ему предъявили отдельное обвинение в халатности: следствие сочло незаконным использование военных при строительстве дороги к базе отдыха «Житное» в Астраханской области и благоустройстве ее территории. База принадлежала зятю Сердюкова Валерию Пузикову. В 2014 году уголовное преследование бывшего министра прекратили по амнистии, объявленной к двадцатилетию Конституции. До судебного приговора его дело не дошло.
«Одна из самых громких кадровых перестановок последних лет — замена министра обороны Анатолия Сердюкова на губернатора Подмосковья Сергея Шойгу, а Шойгу — на единоросса Андрея Воробьева. Как выяснила "Власть", задача новых руководителей предельно проста: продолжать дела старых».
17 ноября 2013 года в аэропорту Казани разбился Boeing 737–500 авиакомпании «Татарстан», выполнявший рейс из московского Домодедово. Погибли все находившиеся на борту: 44 пассажира и шесть членов экипажа. Среди жертв были сын президента Татарстана Ирек Минниханов и руководитель республиканского управления ФСБ Александр Антонов.
Катастрофа произошла при уходе на второй круг после неудачного захода на посадку. Экипаж потерял контроль над самолетом, который перешел в пикирование. Межгосударственный авиационный комитет связал случившееся с недостаточной подготовкой пилотов и ошибками управления. Следствие также пришло к выводу, что командир Рустем Салихов не обладал необходимыми навыками, а к перевозке пассажиров его допустили по документам с недостоверными сведениями. После катастрофы авиакомпанию лишили сертификата эксплуатанта, впоследствии она обанкротилась.
Расследование продолжалось более шести лет. Преследование погибших пилотов прекратили в связи с их смертью. Перед судом предстали два бывших руководителя авиакомпании и экс-глава территориального управления Росавиации. 24 января 2020 года Лаишевский районный суд прекратил дело за истечением срока давности. Обвиняемые вину не признали, но против такого решения не возражали.
2014 год. Задержание участников банды GTA
В ноябре 2014 года полиция и ФСБ провели операцию против банды GTA, нападавшей на автомобилистов в Москве, Подмосковье и Калужской области. В ночь на 6 ноября силовики окружили дом в поселке Удельная Раменского района, где скрывался руководитель группировки Ибайдулло Субханов, пользовавшийся документами на имя Рустама Усманова. Он оказал вооруженное сопротивление и был убит. С 6 по 20 ноября задержали девять участников банды.
Группировка действовала с 2012 года. Преступники раскладывали на дорогах металлические шипы, вынуждая автомобилистов останавливаться, затем расстреливали водителей и пассажиров и забирали их имущество. Название GTA закрепилось за бандой в СМИ по аналогии с видеоигрой. Следствие установило причастность группировки к убийству 17 человек.
Судебный процесс сопровождался новой перестрелкой. 1 августа 2017 года пятеро подсудимых напали на конвоиров в лифте Мособлсуда, завладели оружием и попытались бежать. Трое погибли на месте, четвертый позднее умер от ран. 9 августа 2018-го Мособлсуд назначил четверым участникам банды пожизненное заключение, а Зафарджону Гулямову — 20 лет колонии строгого режима.
Генпрокурор Юрий Чайка временно отстранил от должности начальника управления делами Генпрокуратуры Алексея Староверова — в принадлежащем его родственникам загородном доме, как выяснило следствие, жил, хранил оружие и готовил преступления организатор ликвидированной банды GTA. Главный хозяйственник Генпрокуратуры, ставший свидетелем по уголовному делу, подал рапорт об отставке, но его не приняли до окончания проверки. Между тем расследование существенно продвинулось.
24 ноября 2015 года турецкий истребитель F-16 сбил российский бомбардировщик Су-24М в районе границы Сирии и Турции. Оба члена экипажа катапультировались. Командир Олег Пешков погиб под обстрелом с земли, пока спускался на парашюте. Штурмана Константина Мурахтина нашли и эвакуировали российские и сирийские военные. При проведении спасательной операции погиб морской пехотинец Александр Позынич.
Анкара утверждала, что самолет нарушил турецкое воздушное пространство, а экипаж неоднократно предупреждали. Российские военные настаивали, что бомбардировщик находился над Сирией. Спасенный штурман также отрицал нарушение границы и получение предупреждений.
Инцидент вызвал резкое ухудшение отношений между странами. Россия ограничила импорт турецких продуктов, деятельность турецких компаний, продажу туристических путевок и чартерное сообщение. Переговоры о строительстве газопровода «Турецкий поток» приостановили.
27 июня 2016 года стало известно о письме Реджепа Тайипа Эрдогана Владимиру Путину. Турецкий президент выразил соболезнования семье Пешкова и принес ей извинения. После этого начались восстановление отношений и постепенное снятие ограничений. В августе президенты встретились в Санкт-Петербурге, а в январе 2017 года российская и турецкая авиация провели первую совместную операцию в Сирии.
2016 год. Задержание министра Алексея Улюкаева
14 ноября 2016 года сотрудники ФСБ задержали министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева в офисе «Роснефти». Его заподозрили в получении $2 млн от главы компании Игоря Сечина. По версии следствия, деньги предназначались для выплаты за положительное заключение Минэкономразвития, позволившее «Роснефти» приобрести государственный пакет «Башнефти». Передача денег проходила под контролем оперативников.
Улюкаев стал первым действующим федеральным министром в современной России, задержанным по уголовному делу. На следующий день суд поместил его под домашний арест, а Владимир Путин отправил в отставку в связи с утратой доверия. Улюкаев вину не признал, его защита называла произошедшее провокацией.
15 декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего министра виновным в получении взятки в особо крупном размере. Ему назначили восемь лет колонии строгого режима и штраф 130 млн руб. 12 мая 2022 года он вышел на свободу условно-досрочно.
Кресло министра экономики РФ, оставленное Алексеем Улюкаевым, остается вакантным — для большинства потенциальных кандидатов назначение было бы скорее понижением по службе и сопряжено с рисками, которые как минимум часть претендентов не готова нести без статуса вице-премьера. В результате поиски нового главы Минэкономики могут привести к возвращению в Белый дом идей о реформе ведомства или всего экономического блока.
9 ноября 2017 года около 16:40 в доме №261 на улице Удмуртской в Ижевске произошел взрыв бытового газа. Обрушилась угловая секция здания, разрушения затронули восемь этажей. Погибли семь человек, включая двоих детей, еще 11 получили травмы. Жителей эвакуировали, в районе дома ввели режим чрезвычайной ситуации.
Первоначально уголовное дело возбудили по статье об оказании небезопасных услуг. Однако уже на следующий день задержали 27-летнего жильца Александра Копытова. По данным обвинения, он намеренно устроил утечку газа в своей квартире, после чего уехал за город.
Во время расследования выяснилось, что мужчина страдал психическим расстройством. Он рассказывал о преследовании со стороны соседей и голосах, которые якобы принуждали его покинуть квартиру. Эксперты установили, что Копытов не мог осознавать опасность своих действий. 11 марта 2019 года верховный суд Удмуртии признал его невменяемым и направил на принудительное лечение в специализированный психиатрический стационар с интенсивным наблюдением.
2018 год. Инцидент в Керченском проливе
25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины — малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». По версии украинской стороны, они совершали плановый переход из порта Одесса в порт Мариуполь Азовского моря. Согласно заявлению ФСБ России, украинские корабли незаконно пересекли государственную границу РФ и, не реагируя на законные требования остановиться, опасно маневрировали, направляясь к Керченскому проливу. Заявка на проход от украинской стороны не подавалась, а корабли вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России.
Российские пограничники применили оружие, трое украинских моряков получили ранения. Корабли были задержаны и сопровождены в порт Керчи. По факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело. Суд в Симферополе арестовал на два месяца всех 24 задержанных членов экипажей. Им были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы. Украинская сторона квалифицировала эти действия как акт агрессии, а президент Петр Порошенко (входит в состав экстремистского и запрещенного в РФ объединения) в ответ на инцидент временно вводил в стране военное положение.
В сентябре 2019 года в рамках обмена между Москвой и Киевом все 24 украинских моряка вернулись на родину. Задержанные корабли были переданы Украине в ноябре того же года в нейтральных водах Черного моря.
Громкие случаи незаконного пересечения рубежей страны
14 ноября 2019 года в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент четвертого курса Даниил Засорин открыл стрельбу по однокурсникам. По данным следствия, молодой человек пронес охотничье ружье в разобранном виде в рюкзаке мимо поста охраны, собрал его в туалете и около 11:00 вошел в аудиторию, где шло занятие. Преподаватель попыталась остановить его, но он приказал ей выйти и начал стрелять. После этого студент вышел в коридор и продолжил огонь на втором этаже.
В результате стрельбы погиб 19-летний Алексей Голубничий, еще трое молодых людей (17, 19 и 20 лет) были ранены и госпитализированы. Прибывшие на место полицейские вступили с нападавшим в перестрелку, он был заблокирован в аудитории и после ранения покончил с собой.
В рамках расследования были задержаны гендиректор и охранник ЧОПа, отвечавшего за безопасность колледжа. У охранника, как сообщалось, отсутствовали необходимые документы. Следственный комитет России (СКР) назвал предварительной причиной трагедии конфликт между студентами. В СМИ также обсуждались версии о возможной травле и о том, что нападавший мог находиться в состоянии опьянения, однако официального подтверждения эти сведения не получили.
Трагедия вызвала общественный резонанс и привела к усилению мер безопасности в образовательных учреждениях Благовещенска и проверкам работы ЧОПов в учебных заведениях региона.
Ноябрь 2020 года стал одним из пиков второй волны коронавируса в России. Суточная заболеваемость неоднократно обновляла рекорды: 13 ноября было зарегистрировано 21 983 случая, 18 ноября — 23 610, а 26-го — абсолютный максимум месяца — 25 487 заразившихся.
Параллельно росла и смертность: если 13 ноября за сутки умерли 411 человек, то 25 ноября — 507, а 26-го — рекордные 524 летальных исхода. Всплеск объясняли сезонным фактором и возобновлением социальной активности. Вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что ситуация осложняется, а в ряде регионов занято более 90% коек для больных COVID-19.
Эпицентр второй волны сместился из Москвы в регионы: в Санкт-Петербурге 26 ноября выявили рекордные 3 669 случаев. При этом официальная статистика оперативного штаба отличалась от более полных данных Росстата, фиксировавшего повышенную летальность. Часть эпидемиологов относит пик второй волны в целом к декабрю 2020 года.
25 ноября 2021 года на угольной шахте «Листвяжная» в Кузбассе (Кемеровская область) произошел взрыв метана, ставший крупнейшей за 11 лет аварией на российских шахтах. По официальным данным, погиб 51 человек: 46 горняков и 5 горноспасателей, спустившихся для спасения людей. Число пострадавших, по разным оценкам, составило от 96 до более чем 100 человек.
Взрыв произошел в вентиляционном штреке на глубине 250 м, за ним последовало задымление. На момент аварии под землей находились 285 человек, большую часть удалось вывести на поверхность, однако из-за высокой концентрации метана спасательные работы неоднократно приостанавливались.
Расследование Ростехнадзора установило, что главными техническими причинами трагедии стали загазирование лавы из-за нехватки воздуха, работа электрооборудования во взрывоопасной атмосфере, а также аппаратное и программное вмешательство в работу газоаналитической системы. Среди организационных причин названы системное искажение результатов контроля аэрологической безопасности и игнорирование данных индивидуальных газоанализаторов. По данным СМИ, на шахте регулярно искажались результаты контроля и игнорировались показания приборов, из-за чего люди находились в загазированных выработках.
В конце ноября 2021 года суд арестовал директора шахты, его заместителя, начальника участка, а также двух инспекторов Ростехнадзора. Позднее фигурантами дела стали собственник шахты и топ-менеджеры компании «СДС-Уголь». Расследование показало, что последняя проверка на штреке фактически не проводилась, акты составлялись формально. Основной собственник шахты Михаил Федяев в 2025 году получил три с половиной года условно.
2022 год. Перегруппировка российских войск из Херсона
9 ноября 2022 года было принято решение о передислокации подразделений Вооруженных сил РФ, дислоцированных в правобережной части Херсонской области, на левый берег Днепра. Решение было озвучено после доклада министру обороны Сергею Шойгу командующего Объединенной группировкой в районе спецоперации Сергея Суровикина.
Как пояснил командующий, из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины Херсон и соседние населенные пункты «не могут полноценно снабжаться и функционировать», а «жизни людей постоянно подвергаются опасности». Более 115 тыс. человек к тому моменту уже покинули правый берег Днепра в рамках объявленной эвакуации, но принятых мер может оказаться недостаточно, если «киевский режим» реализует свои планы «по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС», предупредил господин Суровикин. Возникла угроза «полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра». В связи с этим он предложил «занять оборону по левому берегу реки Днепр», чтобы сохранить жизни военнослужащих и «боеспособность группировки войск». Кроме того, это позволит высвободить часть сил и средств для активных действий на других направлениях, добавил командующий.
Сергей Шойгу согласился с его выводами. «Убедитесь, что все желающие из числа гражданского населения смогли уехать, и приступайте к отводу войск»,— приказал он. Генерал Суровикин в ответ пообещал осуществить «маневр» «в ближайшие сроки» и занять «подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи» на левом берегу Днепра.
В конце ноября 2023 года юг России, включая Крым и Кубань, столкнулся с мощным средиземноморским циклоном, который синоптики и СМИ назвали «штормом века». Пик стихии пришелся на ночь с 26 на 27 ноября, когда скорость ураганного ветра в Крыму и Севастополе превышала 140 км/ч (40 м/с). Высота волн в Черном море местами достигала восьми метров, что стало максимальным показателем за последнее столетие.
По данным властей и информационных агентств, жертвами шторма стали четыре человека: погибшие были зафиксированы в Крыму (в районе Судака), в Сочи, Новороссийске, а также один моряк погиб в Керченском проливе. Еще один человек числился пропавшим без вести, десятки людей получили травмы. Стихия вызвала масштабные нарушения энергоснабжения: без электричества остались почти 2 млн человек на юге России, из них около 500 тыс. — в Крыму и 2,6 тыс. — в Севастополе.
В Севастополе ураганный ветер и волны разрушили центральную набережную: была разбита и смыта гранитная плитка, повреждены бетонные парапеты, а напротив Памятника затопленным кораблям образовалась огромная дыра в подпорной стене. Впоследствии на восстановление набережных Приморского бульвара и пляжа «Хрустальный» из федерального бюджета было выделено 734 млн руб. Общий ущерб Севастополю от шторма оценивался в 6,5 млрд руб.
Были размыты железнодорожные пути на участке Туапсе—Адлер, что привело к задержке и отмене десятков пассажирских поездов. В Анапе из-за шторма выбросило на мель сухогруз, в Крыму были подтоплены сотни домов, а в Севастополе в результате затопления аквариума погибло более 500 морских животных.
2024 год. Убийство капитана первого ранга в Севастополе
13 ноября 2024 года в центре Севастополя был совершен теракт, жертвой которого стал начальник штаба—заместитель командира 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ капитан первого ранга Валерий Транковский. Его внедорожник Chevrolet взорвался около 10 утра на улице Тараса Шевченко в Севастополе. Взрыв был настолько сильным, что поначалу местные жители решили, что это ракетный удар. Машину буквально вывернуло наизнанку, ее стекла и запчасти разлетелись на десятки метров вокруг. Прибывшие сотрудники МЧС достали из обломков тяжелораненого водителя и передали его врачам скорой помощи, однако медикам не удалось его спасти.
Через несколько дней по подозрению в совершении теракта были задержаны двое жителей Ялты и Севастополя, которых вычислили по камерам наружного наблюдения. На допросе оба фигуранта признались, что были завербованы Службой безопасности Украины (СБУ) летом 2023 года и с тех пор готовили покушение. Жительница Севастополя следила за жертвой, чтобы составить маршруты его перемещения и вычислить транспорт.
По данным силовиков, во время обыска у ялтинца в гараже нашли еще одно взрывное устройство мощностью 1,2 кг тротила. Компоненты двух СВУ он забирал из заранее подготовленных тайников, получив на телефон их координаты с Украины. В ФСБ заявили, что теракт спланировал и организовал начальник пятого управления департамента контрразведки СБУ полковник Юрий Мурилев, действовавший под руководством зампредседателя спецслужбы генерал-майора Александра Поклада.
2025 год. Обрушение «Снежкома» в Красногорске
11 ноября 2025 года в подмосковном Красногорске при проведении работ по сносу выведенного из эксплуатации горнолыжного комплекса «Снежком» произошло обрушение части высотной опорной колонны. Верхняя часть конструкции рухнула с большой высоты, в результате чего волна пыли и строительного мусора накрыла парковку и проезжую часть, а обломки разлетелись на сотни метров.
Пострадали три пешехода, были повреждены около 140 припаркованных рядом автомобилей. У нескольких окрестных многоэтажек были разбиты окна. Ущерб оценивался в 100 млн руб. Власти Красногорска заявили, что «очевидна вина подрядчика» и что именно эта организация будет возмещать ущерб пострадавшим. По факту обрушения региональное управление СКР возбудило уголовное дело. 13 ноября был задержан начальник строительного участка организации, проводившей демонтаж, его подозревают в нарушении правил безопасности при ведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). В ходе допроса задержанный признал вину.
Снос «Снежкома» начался летом 2024 года, тогда здание признали аварийным. С тех пор на объекте неоднократно были ЧП: в декабре 2024-го в ходе демонтажа комплекса погиб рабочий, а в 2023-м там же упал башенный кран, его машинист пострадал.